مكتبة الإسكندرية تُحيي ذكرى الموسيقار بليغ حمدي

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال وحدة الوسائط المتعددة بإدارة خدمات المعلومات بقطاع المكتبات ندوة بعنوان "بليغ حمدي.. نبض الموسيقى العربية"، لإحياء ذكرى رحيل الموسيقار الكبير بليغ حمدي (أكتوبر 1931م – سبتمبر 1993م)، وذلك الساعة السادسة مساء الأحد 14 سبتمبر، بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.



يُعد الموسيقار الكبير بليغ حمدي واحدًا من أكثر الملحنين إنتاجًا ونجاحًا في مصر والوطن العربي خاصة في فترة الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، حيث مزج في موسيقاه بين الموسيقى الشرقية والغربية، وتعاون فنيًا مع أيقونات الغناء وأثمرت رحلته عن إرث موسيقي فريد.

تتناول الندوة عدة محاور هامة تلتف حول بصمات الموسيقار الكبير بليغ حمدي، والمحطات الهامة بحياته الفنية الزاخرة، وكيف ساهم في إثراء مكتبة الفن العربي بأعمال فنية خالدة، وكيف وضع لنفسه مدرسة خاصة ذات ملامح فنية خاصة وضعته على قمة ملحنين الوطن العربي. وسيتم أيضًا تسليط الضوء على تأثيره العميق في تشكيل الهوية الفنية المصرية والعربية.

هذا وستتضمن الندوة عرض الفيلم التسجيلي "الطير المسافر... بليغ عاشق النغم"، يعقبه لقاء مع المخرج حسين بكر؛ الرئيس السابق للمركز القومي للسينما، والناقدة السينمائية والسيناريست فايزة هنداوي.

المحاضرة مجانية ومفتوحة للجمهور من

