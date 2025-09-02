مديرة مكتبة مصر الجديدة: أهدف للوصول بالمكتبات المتنقلة إلى القرى لنشر الثقافة والوعي (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان مهدي، مدير مكتبة مصر الجديدة العامة، بأن المكتبة تعود أصولها إلى مكتبة الأميرة فريال، التي تم افتتاحها عام 1946 على يد الملك فاروق، وكانت آنذاك جزءًا من جمعية الأميرة فريال.

وقد أُعيد افتتاح المكتبة لاحقًا في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وقرينته، لتحمل اسمها الحالي.

وأضافت في تصريحات لـ "فيتو" أنه منذ ذلك الحين، شهدت المكتبة توسعًا مستمرًا في أقسامها؛ إذ بدأت كمكتبة مخصصة للنشء فقط، ثم أُضيف إليها قسم للأطفال، تلاه إنشاء مركز متخصص في الدورات التدريبية والأنشطة المختلفة.

وتضم المكتبة اليوم قاعة للندوات ومسرحًا يحتضن العديد من الفعاليات التي تستهدف جميع الفئات العمرية من الجمهور، وبذلك، لم تعد مجرد مكتبة، بل أصبحت مركزًا ثقافيًا متكاملًا يخدم المجتمع بكافة شرائحه.

أوضحت مهدي، أن مكتبة مصر الجديدة العامة تستقبل يوميًا ما يقرب من 200 زائر في المتوسط، مشيرة إلى أن هذا العدد يشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال فصل الصيف، بينما ينخفض نسبيًا مع بداية العام الدراسي، خاصة في قسم الأطفال. أما بالنسبة لقسم الكبار، فتقول مهدي إن الإقبال عليه يظل ثابتًا على مدار العام.

وتابعت إن المكتبة توفر مجموعة متنوعة من الخدمات التي تهدف إلى جذب الزوار، أبرزها خدمة الاستعارة، إلى جانب عدد من الأنشطة الثقافية والتعليمية. كما أشارت إلى أن المكتبة تتيح من خلال صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي خدمة لطلب الكتب، حيث يمكن للجمهور — سواء من المشتركين أو غيرهم — اختيار الكتب التي يرغبون في قراءتها.

وأضافت أن المكتبة تحرص سنويًا على تعزيز مقتنياتها من خلال الإصدارات الحديثة التي يتم اقتناؤها من معرض القاهرة الدولي للكتاب.



أشارت الدكتورة إيمان مهدي إلى أن مكتبة مصر الجديدة العامة تسعى باستمرار إلى جذب الجمهور من خلال تنظيم برنامج شهري متكامل، يضم عددًا كبيرًا من الندوات، والفعاليات الثقافية، والأنشطة المتنوعة، إلى جانب تنظيم رحلات خارجية، مؤكدة أن المكتبة تقدم دورات تدريبية تستقطب الزوار من مختلف الفئات العمرية، لا سيما كبار السن، الذين يجدون في هذه الأنشطة متنفسًا ودعمًا نفسيًا، من خلال ممارستهم لهوايات مثل الفنون التشكيلية، وأشغال الكروشيه، إلى جانب تعلم مهارات جديدة تضيف إلى خبراتهم وتفتح لهم آفاقًا مختلفة.



وأكدت أن المكتبة دائمة الحرص على استضافة كبار الكتاب والشعراء المختلفين، مشيرة إلى أن هذه الندوات تشهد إقبالا كبيرا من مختلف الفئات العمرية بالأخص الشباب الذين يأتون لمقابلة كتابهم المفضلين ومناقشة أعمالهم المحببة معهم، مضيفة ان مجال الأدب هو الأعلي والأكثر إقبالًا في المكتبة.

وأشارت الدكتورة إيمان إلى أنها تطمح إلى أن تصل بالمكتبة المتنقلة إلى بمختلف الأماكن وفي جميع المحافظات والقري، مؤكدة أنها تعمل حاليا إلى زيارة الأماكن المحيطة بالمكتبة من نوادي لتحث الأطفال على القراءة من خلال النشطات المختلفة، موضحة أنها تأمل أن يتم افتتاح أفرع أكثر من المكتبات المختلفة وزيادة نشاطها لتكون منارة في كل مكان للعلم.

