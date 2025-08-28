حفل موسيقى عربية لفرقة الفن الصادق في مكتبة مصر الجديدة

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة حفل موسيقى عربية لفرقة الفن الصادق، يشدو فيها المطرب إسماعيل صادق صوليست دار الأوبرا المصرية، وذلك في الساعة السابعة من مساء غد الجمعة.

ويتضمن برنامج الحفل عددا من أغاني الزمن الجميل.

ويذكر أن فرقة الفن الصادق تأسست سنة 2007، يتكون أعضاؤها من 25 موسيقيًا ومطربًا، قامت بالعديد من الجولات بمحافظات مصر بقصور الثقافة والمكتبات العامة

مكتبة مصر الجديدة العامة

وضع حجر الأساس لمكتبة مصر الجديدة العامة في 20/11/1945 م في عهد الملك فاروق، وسميت في ذلك الوقت بمكتبة الأميرة فريال التابعة لجمعية مكتبة الأميرة فريال بمصر الجديدة، وقام جلالة الملك فاروق الأول بافتتاحها يوم 20/11/ 1946.

وفي عام 1981 أعادت جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة – إحياء المكتبة بتصميم جديد تم افتتاحها فى 27/6/1984 بحضور الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وسوزان مبارك – حرم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس إدارة الجمعية، وقد بلغ عدد الكتب عند الافتتاح عشرة آلاف كتاب باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية.

وفي عام 1986 تم إنشاء نادي السينما بالمكتبة وفى عام 1990 بدأت ميكنة أعمال المكتبة، وفي عام 1996 تم توسيع مسرح المكتبة وفي عام 1997 تم إنشاء المقهى الثقافى وفي عام 1998م، تم إنشاء قاعات الأنشطة وفي عام 2003 تم إنشاء مبنى جديد لمكتبة الطفل ومركز للكمبيوتر، كما تم إنشاء مركز للغات عام 2003.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.