مكتبة الإسكندرية راعٍ مشارك بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر

تشارك مكتبة الإسكندرية في فعاليات مؤتمر Current Research in Egyptology – CRE، الذي يُعقد لأول مرة في مصر وتستضيفه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا خلال الفترة من 7 إلى 11 سبتمبر 2025.

ويُعد هذا المؤتمر من أبرز المحافل العلمية الدولية في مجال الآثار المصرية القديمة بتخصصاتها المختلفة، إذ يهدف إلى استعراض ومناقشة أحدث الأبحاث والاكتشافات المرتبطة بتاريخ مصر وآثارها وحضارتها العريقة.

يتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر جلسات متخصصة وأوراقًا بحثية تسلّط الضوء على المستجدات في علم المصريات، إلى جانب مناقشات علمية تتيح آفاقًا أوسع للتعاون الأكاديمي والبحثي.

وقد أكد الدكتور أحمد عبد الله زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن دعم المكتبة لهذا الحدث الدولي يعكس دورها الرائد في دعم البحث العلمي والارتقاء بالدراسات الأكاديمية الخاصة بالآثار المصرية القديمة في مصر، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل منصة هامة لتبادل الخبرات بين الباحثين المصريين ونظرائهم من مختلف أنحاء العالم. كما أوضح أن رعاية مكتبة الإسكندرية للمؤتمر تعكس مكانتها كمؤسسة ثقافية وعلمية عالمية، تسهم في تعزيز البحث العلمي الدولي في مجال علم المصريات.

وشدد زايد على أن توثيق أواصر التعاون بين مكتبة الإسكندرية والجامعات المصرية يمثل ركيزة أساسية لفتح آفاق جديدة في مجالات البحث الأكاديمي، بما يسهم في إعداد كوادر مستقبلية مؤهلة قادرة على إثراء المعرفة وصون التراث.

تشارك مكتبة الإسكندرية في رعاية المؤتمر من خلال تقديم مجموعة من الجوائز العلمية للباحثين المتميزين إذ تقدم مجموعة من إصداراتها العلمية في مجال التراث، بالإضافة إلى تنظيم زيارة مجانية للمكتبة لتعريف المشاركين بخدماتها وما تضمه من ثراء معرفي وثقافي، فضلًا عن تنظيم ورشة عمل خاصة بالتراث لتعزيز الوعي بقيمة الحضارة المصرية القديمة ودورها في إثراء الهوية الثقافية من خلال مركز توثيق التراث الحضاري بقطاع التواصل الثقافي،

بالإضافة إلى ذلك تشارك مجموعة مميزة من الباحثين من كل من مركز دراسات الخطوط ومركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي بأوراق بحثية في المؤتمر. فضلًا عن مشاركة منفذ بيع الكتب بعرض أحدث إصدارات مكتبة الإسكندرية المتخصصة في مجال التراث وعلم المصريات.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من الأساتذة والباحثين والطلاب المهتمين بعلم المصريات، بما يعزز من مكانة مصر كمنارة علمية وحضارية ومركز أساسي لدراسة حضارتها الفريدة.

