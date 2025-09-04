انفجار جسم غامض في سماء السعودية يثير الرعب، والنشطاء: مذنب اقتراب يوم القيامة (فيديو)

انفجار جسم غامض في سماء السعودية، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مخيف، يظهر انفجار جسم غامض في سماء منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، البعض تخوف من انفجار الجسم الغامض، بينما ربط آخرون ذلك الانفجار بحديث النجم ذو الذنب الذي يظهر في آخر الزمان، ويدل على اقتراب يوم القيامة.

انفجار جسم غامض في سماء السعودية

وظهر جسم فضائي أبيض غامض يسير بسرعة كبيرة، ثم ينفجر في السماء، ليتحول بعد ذلك إلى كتلة زرقاء مضيئة، ثم اختفت في السماء، لكن لا أحد يعلم سر هذه الأجسام المضيئة، والتي تنفجر في السماء، وخاصة أن النشطاء رصدوا في شهر يونيو الماضي إنفجار نفس الجسم الغامض مدينة الرس بالسعودية، وتم رصده في مدن أخرى.

أثار الجسم الغامض، الذي انفجر في سماء مدينة حائل، أمس الأربعاء، جدلًا واسعًا ومخاوف بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أنهم وصفوا هذه الظاهرة بالمتكررة في سماء السعودية، ما أثار قلق البعض.

علق البلوجر السعودي إياد الحمود قائلًا: "الدكتور الزعاق ذكر تفسير لهذه الظاهرة وهي عبارة عن صواريخ تنقل الأقمار الاصطناعية لوضعها في أماكنها بالفضاء. في الغالب ستكون أقمار اصطناعية تستخدم مستقبلًا في الإنترنت والاتصالات".

وقال البلوجر ناصر العتيبي "هذا يبدو وكأنه نيزك يدخل الغلاف الجوي وينفجر، مما يسبب الضوء والسحابة الملونة. يحدث ذلك عند احتراق جسم فضائي. ليس هناك تأكيد رسمي بعد، لكن هذا التفسير الشائع لمثل هذه الظواهر".

شهاب أو كرة نارية تدخل الغلاف الجوي وتنفجر



ورد البلوجر ثامر فهد فقال: يبدو أن هذا شهاب أو كرة نارية (bolide) تدخل الغلاف الجوي وتنفجر، مما يسبب الضوء اللامع والألوان. حدث مشابه في السعودية سابقًا كان بسبب حطام صاروخي. للتأكيد، قد يكون من الشهب الأوريجيد. سبحان الله!"

ظاهرة تعرف غالبا باسم (الوهج الصاروخي) أو (ظاهرة السحابة المضيئة للصواريخ) (Rocket Exhaust Plume Illumination)، وتُشاهد أحيانًا بعد إطلاق الصواريخ خلال وقت قريب من الغروب أو الشروق.

أما البلوجر نور الدين حافظ فقال: "ظاهرة تعرف غالبا باسم (الوهج الصاروخي) أو (ظاهرة السحابة المضيئة للصواريخ) (Rocket Exhaust Plume Illumination)، وتُشاهد أحيانًا بعد إطلاق الصواريخ خلال وقت قريب من الغروب أو الشروق".

نجم يوم القيامة علامة آخر الزمان

أما البلوجر السعودي أبو هاشم علي فقال: "حديث (النجم ذو الذنب) أو (الكوكب ذو الذنب) يشير إلى روايات عن ظهور نجم مذنّب في آخر الزمان كعلامة على اقتراب الساعة وعلامات القيامة، ويربطه البعض بخروج المهدي أو الدخان أو الدجال"



في حين علق البلوجر فيجا دارك فقال: " الظاهرة هذه موجودة فقط في سماء المملكة العربية السعودية وتحديدًا مناطق مثل شمال غرب المملكة والجوف والقصيم وقد تكون سبب في طبقات الغلاف الجوي لأنه ليس حدث عالمي.. ممكن تكون بسبب إطلاق صورايخ أو إطلاق مواد كيميائية كما يحدث عندما يتم دراسة طبقات الغلاف الجوي ولأن الحدث مرأي بشكل قريب مما يعني أنه في الغلاف الجوي وليس خارجة ولكن يبقى السبب مجهول"

