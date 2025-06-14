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أخبار مصر

ظهور أجسام ضوئية غريبة في سماء مصر، ما علاقتها بحرب إيران وإسرائيل (فيديو وصور)

ظهور أجسام ضوئية
ظهور أجسام ضوئية غريبة في سماء مصر، فيتو
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أكد الدكتور محمود مصطفى، باحث مساعد بقسم أبحاث الفضاء في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الدخان الغريب الأبيض الموجود في سماء مصر هو نتيجة اعتراض منظومة THAAD الأمريكية للصواريخ الباليستية الإيرانية خارج الغلاف الجوي.

 

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واستعرض مصطفى صورة لسماء العاشر من رمضان وبها الدخان الأبيض على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”.

 


ورصدت وسائل إعلام عبرية إطلاق موجة خامسة من الصواريخ والمسيرات الإيرانية على إسرائيل.


وأفاد الإعلام العبري أن إيلات ووادي عربة جنوب إسرائيل تتعرضان لوابل من الصواريخ الإيرانية.

وأشارت “يديعوت أحرونوت”، إلى سماع دوي انفجارات قوية في جنوب إسرائيل، مشيرة إلى سقوط صواريخ إيرانية بالقرب من تل أبيب.

ومن جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل البلاد، وذلك بعد رصد إطلاق موجة صواريخ جديدة من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية.


وأكد  في بيان أن سلاح الجو ينفذ في هذه الأثناء عمليات اعتراض وضربات جوية لإزالة التهديد في المناطق المستهدفة، مشيرًا إلى أن منظومة الدفاع الجوي "ليست محكمة بالكامل"، مما يستدعي استمرار الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

 

وفي شمال إسرائيل، هرع السكان إلى الملاجئ بعد سماع دوي صفارات الإنذار، إثر دفعة جديدة من الصواريخ أُطلقت من إيران، وسط تصاعد التوترات العسكرية بين الطرفين.

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