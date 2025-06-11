ظهور جسم مضيء ودخان في سماء السعودية يثير المخاوف، وفلكي يكشف السر (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب، لـ جسم مضيء ودخان في سماء السعودية، الأمر الذي تسبب في حالة من القلق والخوف بين النشطاء، ووصفوا ما حدث بأنه "ظاهرة غريبة هزّت سماء السعودية"!

ظهور جسم مضيء ودخان بسماء السعودية يثير القلق

ويظهر الفيديو المتداول بشكل واسع، ظهور جسم مضيء ودخان أحاط به، وحدوث انفجار في السماء، ما أثار رعب السكان في المملكة العربية السعودية، ودفع العديد للتساؤل عما إذا كان ذلك الجسم المضيء المنفجر نجم الطارق أم صاروخ.

ظهور جسم غريب يتحرك في سماء السعودية، فيتو



وعبر البلوجر نواف المطيري عن خوفه قائلًا: " شفته شمال غرب ملهم قبل صلاة العشاء بس انفجاره غريب، خاصة كان وراه جسم مضيء اختفاء قبل انفجار هذا بثواني قليلة"

وعلق البلوجر علاء الملاج البركة الطيب قائلًا: "ظهور شيء غريب في سماء السعودية مدينة الرس، هل صاروخ أو تحطم قمر صناعي..."

أما البلوجر مجيد الموسوي فعلق قائلًا: "تأثيرات النجم الطارق"

في حين عبر سمير القاضي عن تخوفه فقال: " الانفجار يشبه شكل الانفجار النووي عش الغراب"

وقال البلوجر عبد السلام حمود القباطي: "ظهور جسم غامض في سماء السعودية يُشبه صاروخًا فضائيًا ويُحتمل أنه صاروخ فالكون-9 الذي أطلق من كاليفورنيا لنشر أقمار صناعية في الفضاء"

صاروخ أمريكا فالكون- 9 يحترق في سماء السعودية

ورد البلوجر كهلان بن سبأ فقال: "هذا صاروخ اعتراض خارج طبقات الغلاف الجوي قيمته ٧٠ مليون دولار واتوقع استخدم الاعتراض صاروخ الذي أطلق وقت المغرب"

الحدث الذي لفت انظار سڪان #السعودية في السماء قبل ساعة تقريبا

وهو ظهور مثل الجسم يتحرك وخلفه دخان

ثم فجأ يحصل له مثل الانفجار



هو صاروخ فضائي في الفضاء يتحرك في مدار منخفض لنشر اقمار صناعية في الفضاء

واقرب إحتمال هو صاروخ فالكون-9 الذي أطلق قبل 3 ساعات من ڪلفورنيا



حيث يؤدي… pic.twitter.com/WZN5PPoNfJ — الفلكي مُلهَم هندي (@MulhamH) June 10, 2025



وعلق بعض النشطاء قائلين: " الصاروخ المرصود في سماء السعودية هو على الأرجح صاروخ فالكون-9 من شركة سبيس إكس، أُطلق من فلوريدا لنشر أقمار ستارلينك، والسجلات تؤكد الإطلاق من فلوريدا. من غير المحتمل رؤية الصاروخ أثناء الصعود بسبب المسافة، لكن قد يكون مرئيًا في المدار أثناء حرق المرحلة الثانية. المصدر المرجح هو سبيس إكس من الولايات المتحدة"

وعلق الفلكي السعودي ملهم هندي على ظهور جسم مضيء ودخان في سماء السعودية، فقال: "الحدث الذي لفت أنظار سكان السعودية في السماء، وهو ظهور مثل الجسم يتحرك وخلفه دخان، ثم فجأ يحصل له مثل الانفجار، هو صاروخ فضائي في الفضاء يتحرك في مدار منخفض لنشر أقمار صناعية في الفضاء

وأقرب احتمال هو صاروخ فالكون-9 الذي أطلق قبل ساعات من كاليفورنيا، حيث يؤدي غياب الغلاف الجوي والضغط لانتشار نفاثات المحرك في الفضاء على شكل قمع وليس كما يظهر داخل الغلاف الجوي كخط.. الذي يشبه الانفجار هو لحظة انفصال جزء من الصاروخ قد يكون أحد مراحل الصاروخ أو القمر الصناعي".

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