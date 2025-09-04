الخميس 04 سبتمبر 2025
ميناء العريش يستعد لاستقبال سفينة إماراتية تحمل 7 آلاف طن مساعدات لغزة

يستعد ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء لاستقبال سفينة المساعدات الإماراتية “حمدان”، التاسعة ضمن عملية “الفارس الشهم 3”، والتي أبحرت من ميناء خليفة “كيزاد” في أبوظبي بدعم من وكالة الامارات للمساعدات الدولية وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تمهيدًا لإدخال شحنتها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وتحمل السفينة 7000 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة، في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للأشقاء الفلسطينيين.

وتتضمن الحمولة: 5000 طن طرود غذائية للأسر 1900 طن مواد غذائية لدعم المطابخ الشعبية 100 طن خيام طبية لتعزيز قدرات القطاع الصحي  5 سيارات إسعاف مجهزة بالكامل.

وكيل صحة شمال سيناء يحيل المتغيبين في وحدتي المساعيد والصفا للتحقيق

محافظ شمال سيناء يقدم التعازي لنائبه في وفاة زوجته

وتأتي هذه الخطوة استمرارًا للجهود الإماراتية المستمرة في مد يد العون لأهالي غزة بالتعاون والتنسيق مع السلطات المصرية وتأكيدًا على دورها الإنساني والإغاثي الفاعل في دعم الشعب الفلسطيني خلال أزمته الراهنة.

