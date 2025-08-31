الأحد 31 أغسطس 2025
محافظ شمال سيناء يقدم التعازي لنائبه في وفاة زوجته

نائب محافظ شمال سيناء
نائب محافظ شمال سيناء

توفيت اليوم زوجة اللواء عاصم سعدون نائب اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

ونعى اللواء دكتور خالد مجاور، زوجة اللواء عاصم سعدون، نائب المحافظ والتي وافتها المنية اليوم.

محافظ شمال سيناء ينعى زوجة نائب المحافظ  

وأعرب محافظ شمال سيناء عن خالص تعازيه ومواساته للنائب وقال المحافظ:«نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان».

محافظ شمال سيناء لوفد الشيوخ الأمريكي: إسرائيل تمنع دخول شاحنات المساعدات لقطاع غزة

وكيل صحة شمال سيناء يكلف أمين عبد الفتاح مديرا لمستشفى نخل

 

