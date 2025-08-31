محافظ شمال سيناء يقدم التعازي لنائبه في وفاة زوجته

توفيت اليوم زوجة اللواء عاصم سعدون نائب اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

ونعى اللواء دكتور خالد مجاور، زوجة اللواء عاصم سعدون، نائب المحافظ والتي وافتها المنية اليوم.

محافظ شمال سيناء ينعى زوجة نائب المحافظ

وأعرب محافظ شمال سيناء عن خالص تعازيه ومواساته للنائب وقال المحافظ:«نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان».

