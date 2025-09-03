وكيل صحة شمال سيناء يحيل المتغيبين في وحدتي المساعيد والصفا للتحقيق

أجرى الدكتور عمرو عادل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، زيارة تفقدية لوحدتي المساعيد والصفا، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكيل صحة شمال سيناء يحيل المتغيبين في وحدتي المساعيد والصفا الصحية بالعريش للتحقيق العاجل



وتفقد وكيل الوزارة غرف الاستقبال، الكشف، الأسنان، المشورة، التطعيمات، بالإضافة إلى الصيدلية وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، والأمصال واللقاحات كما اطمأن على وجود الأطقم الطبية والإدارية.

حرص وكيل الوزارة في زيارته على لقاء المرضى والمترددين على الوحدة، واستمع إلى آرائهم حول جودة الخدمة الصحية، واستفسر منهم عن أي صعوبات قد تواجههم كما أحال وكيل الوزارة المتغيبين للتحقيق العاجل.



​وتابع وكيل الوزارة جولته التفقدية بزيارة وحدة الصفا، حيث تابع سير عمل القافلة الطبية المقامة لخدمة أهالي المنطقة على مدار يومين تحت شعار "جايين لأهالينا" وتضم عيادات في تخصصات الباطنة، الأطفال، الجلدية، والجراحة العامة. وخلال الزيارة للوحدة، تفقد غرف الاستقبال، الكشف، والأسنان، للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال المرضى كما اطلع على سير العمل في الصيدلية لضمان توافر الأدوية اللازمة للتشغيل.

والتقى الدكتور عمرو بالمرضى والمترددين على القافلة أثناء الزيارة للتأكد من رضاهم على الخدمات المقدمة، واستجاب لطلب أحد المرضى بتوفير أخصائي عظام يوم واحد كل أسبوع لمتابعة احتياجات مرضى العظام بالمنطقة مستفيدا من توافر جهاز أشعة حديث بالوحدة.

