تنسيق الدبلومات 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي ثلاث سنوات

افتتح موقع التنسيق اليوم الخميس، بابه لتسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات 2025، يبحث طلاب دبلوم صناعي 3 سنوات عن مؤشرات القبول بالكليات 2025، بعد فتح باب تسجيل الرغبات والحد الأدنى.



وتختلف مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية كل عام عن سابقه، وفق أعداد الطلاب والرغبات التي يسجلونها على موقع التنسيق.



ويمكن لطلاب دبلوم صناعي 3 سنوات الاسترشاد بنتيجة تنسيق العام الماضي 2024 والتي جاءت كالتالي:

الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي ثلاث سنوات لعام 2024

تربية حلوان 98.67

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 98.42

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 98.33

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 98.33

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 98.17

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 98.07

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 98.00

معهد فني صحى طنطا 98.00

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 98.00

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم 97.85

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 97.83

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 97.78

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 97.71

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 97.71

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 97.71

معهد فني صحى امبابة 97.71

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 97.71

معهد فني صحى المنصوره 97.67

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 97.67

معهد فني صحى بنها 97.57

فني صحي جنوب الوادي 97.57

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 97.50

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 97.50

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 97.50

معهد فني صحى الزقازيق 97.50

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 97.43

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 97.43

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 97.43

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 97.43

المعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر 97.42

معهد الوادى العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية 97.42

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 97.36

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 97.35

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 97.33

المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بسوهاج 97.29

المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بالمنزله 97.29

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 97.28

ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 97.21

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 97.17

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 97.17

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 97.17

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 97.17

المعهد العالى للهندسة ببلبيس 97.07

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 97.00

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 97.00

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 97.00

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 96.92

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 96.86

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 96.57

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 95.86

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 95.57

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 95.50

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 95.17

أقتصاد منزلى حلوان 94.93

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 94.86

أقتصاد منزلى العريش 94.36

ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 94.14

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 93.57

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 93.14

المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وردان - الجيزة 93.00

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 92.43

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 92.29

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 92.14

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 91.14

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 91.07

السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 90.86

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 90.43

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 90.43

ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 90.43

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 90.29

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 89.86

الفني لترميم الآثار بالاقصر 89.71

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية 88.14

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية 87.89

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 87.43

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 86.86

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية 86.71

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 86.28

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية 86.14

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 85.71

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 85.43

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 85.14

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 85.14

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية 85.00

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط 84.71

جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 84.17

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية 84.00

ك.ت. فني صناعى الصحافه 83.71

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 83.00

المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بشربين دقهلية 82.43

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق

حددت الوزارة مجموعة من الخطوات التي يجب أن يتبعها طلاب الدبلومات الفنية، للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، لكل مؤهل من مؤهلات الدبلومات الفنية، وجاءت كالتالي:

أولًا: الحاصلون على دبلوم المدارس الفنية نظام (الثلاث – الخمس) سنوات.

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق من هنا.

ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي....(ثلاث سنوات أو خمس سنوات).

2- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج

باستمارة النجاح كما يلي:

س / 000000

3- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم).

4- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه.

ثانيًا: الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية".

1. يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق من هنا.

2. يحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به.

3. يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية).

4. يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت حتي غلق الموقع وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

5. يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

