ختام تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2025 غدا

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد أن تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة سيُغلق غدا الجمعة الموافق ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ في تمام الساعة ٧ مساءً.

وناشدت الوزارة جميع الطلاب إلى استكمال تسجيل رغباتهم على الموقع قبل الموعد النهائي لضمان إدراجها ضمن إجراءات التنسيق للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.

ويتم التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق 2025

هناك عدة خطوات على الطالب اتباعها أثناء عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق، وهي كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

يختار الطالب خدمات تنسيق الثانوية العامة 2025.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.

ستظهر أمام الطالب بياناته الشخصية وعليه التأكد من صحتها.

بعد ذلك يقوم الطالب بتسجيل رغباته.

يمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بتسجيلها على الموقع.

ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات من خلال معامل التنسيق الإلكتروني المنتشرة بالجامعات اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، أو من خلال الحاسب الشخصي الخاص به حيث يكون موقع التنسيق مفتوحًا طوال العام 24 ساعة يوميًّا خلال أيام المرحلة.

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة 2025 علمي

ووفق الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة والتي أعلنتها وزارة التعليم العالي، فإن الكليات المتاحة لطلاب الشعبة العلمية جاءت كالتالي:

آثار

تربية

الآداب

كلية الثروة السمكية

فنون جميلة

حقوق

خدمة اجتماعية

الكلية التكنولوجية

آداب انتساب

حقوق انتساب

تربية رياضية

دار علوم انتساب

خدمة اجتماعية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

تربية نوعية

تربية ابتدائي

تربية طفولة

تربية فنية

سياحة وفنادق

تربية موسيقية

اقتصاد منزلي

تربية طفولة مبكرة

زراعة

علوم شعبة رياضة

اقتصاد منزلي

كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ويتساءل طلاب تنسيق الثانوية العامة 2025، عن موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025، للقبول بالجامعات، خاصة وأن المرحلة ستستمر حتى انتهاء تسجيل طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة، ليتم بعدها فرز رغبات الطلاب، ثم إعلان النتائج.

وظهرت الخميس الماضي، نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025، وأعلنت وزارة التعليم العالي استمرار فتح باب التسجيل لطلاب الدور الثاني بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات حتى السابعة من مساء غد الجمعة 5 سبتمبر 2025.

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي، أن نتيجة كل مرحلة عادة ما يتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة من إغلاق باب التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني لذلك فإنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 مطلع الأسبوع المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.