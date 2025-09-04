الخميس 04 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

بعد 26 عاما، تعاون جديد بين جيون جي هيون ولي بيونج هون

لي بيونغ هون وجيون
لي بيونغ هون وجيون جي هيون، فيتو

 كشفت تقارير صحفية كورية أن النجمة جيون جي هيون قد تشارك مجددًا مع النجم لي بيونج هون في مسلسل التجسس القادم “Koreans”.

 وبحسب المصادر، عُرض على جيون جي هيون دور البطولة في العمل الذي أثار اهتمام الكثيرين.

وصرح ممثل من وكالة PEACHY التابعة لجيون جي هيون بأن الممثلة "تلقت بالفعل عرضًا لبطولة مسلسل 'كوريون'، لكن مشاركتها لم يتم حسمها بعد." وأضاف أن جيون جي هيون "تراجع المشروع حاليًا وستتخذ قرارها النهائي بعد تنسيق جداول أعمالها المخطط لها وتفاصيل أخرى."

يُذكر أن النجم لي بيونج هون يجري محادثات حاليًا لتأدية دور البطولة الرجالية في المسلسل. وفي حال موافقة النجمين، سيكون هذا العمل بمثابة لم شمل فني لهما بعد غياب 26 عامًا، حيث شاركا في عام 1999 في مسلسل "Happy Together" الذي أنتجته قناة SBS، ولعبا فيه دور شقيقين.

ووفقًا للتقارير، عُرض على جيون جي هيون ولي بيونج هون أداء دوري زوجين يعملان كجاسوسين في المسلسل الجديد.

مسلسل "koreans" هو نسخة جديدة من المسلسل الأمريكي الشهير "The Americans"، وسيتولى إخراجه آن جيل هو، مخرج مسلسل "The Glory". بينما تدور أحداث النسخة الأصلية خلال فترة الحرب الباردة في ثمانينيات القرن الماضي، ستتم إعادة صياغة القصة لتلائم الحقبة المضطربة من الديكتاتورية العسكرية في كوريا.

على صعيد آخر، تستعد جيون جي هيون حاليًا لعرض مسلسلها الأصلي القادم على منصة ديزني+ بعنوان "Tempest"، والذي تشارك في بطولته إلى جانب النجم كانغ دونغ وون.

جيون جي هيون لي بيونغ هون Koreans The Americans Tempest

