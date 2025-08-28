مؤلف حكاية just you: هدفنا إلقاء الضوء على معاناة مرضى الذهان

أكد محمد حجاب، مؤلف حكاية just you، من مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»، أن الهدف من الحكاية لم يكن فقط تقديم دراما مشوقة، بل أيضًا إلقاء الضوء على المعاناة الإنسانية العميقة لمرضى الذهان، وكيف يمكن للعقل أن يعيد تشكيل الواقع بطرق تفوق الخيال.

كواليس حكاية just you

وكشف المؤلف كواليس كتابة الحكاية، مؤكدًا أن فكرة العمل انطلقت من دراسته الطبية وقراءاته المتعمقة في اضطرابات الذهان، مؤكدا أن الذهان ليس مجرد هلوسة عابرة، بل له درجات ومستويات متعددة، موضحًا أنه في المراحل المتقدمة، خصوصًا مع أمراض زي الفصام أو الذهان المزمن، يمكن للمريض أن يصل لمرحلة عقله يقوم بخلق عالم كامل خاص به.

وأضاف أن هناك نوبات يطلق عليها الأطباء «الذهان شديد الوطأة» (Severe Psychotic Episode)، حيث يفقد المريض الحد الفاصل بين الواقع والوهم بشكل شبه كامل، لدرجة أن عقله يصنع له واقعًا بديلًا بكل تفاصيله.

وتابع حجاب: «قرأت شهادات لمرضى وصفوا إزاي دماغهم رتبت لهم أحداث كاملة وهم مقتنعين إنها حصلت فعلًا، ومن هنا استلهمت الجانب ده دراميًا، حاولت أخلي المشاهد يعيش مع بطلتي سارة سليم تفاصيل عالمها، ويشوف الدنيا من منظورها، قبل ما يكتشف الحقيقة في النهاية».

حكاية just you

حكاية just you من بطولة تارا عماد، عمرو جمال، بسمة داوود، وفاء صادق، ويشارك القدير ياسر عزت كضيف شرف، من إخراج جمال خزيم، وإنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

