جومانا مراد تتعاقد على بطولة مسلسل جديد من إخراج سعد هنداوي

تعاقدت مؤخرًا الفنانة جومانا مراد على بطولة مسلسل جديد، لتشارك به في موسم دراما رمضان المقبل، والذي سيكون من تألف مريم ناعوم وإخراج سعد هنداوي.

ومن المفترض أن يتم الإعلان عن اسم المسلسل والنجوم المشاركين في بطولته خلال الأيام القليلة القادمة، كما تعقد جومانا بعض جلسات العمل مع مخرج ومؤلفة المسلسل لوضع الملامح الرئيسية للعمل.

تفاصيل مسلسل أم 44

جدير بالذكر أن الفنانة جومانا مراد شاركت العام الماضي في بطولة مسلسل “أم 44”، والذي تم تصويره في الرياض"، وركز المسلسل على حياة مجموعة من النساء اللاتي تجاوزن سن الأربعين، مسلطًا الضوء على تجاربهن الشخصية والاجتماعية والعاطفية، ويمزج بين الدراما والكوميديا.

شارك في بطولة المسلسل سمية الخشاب، وجومانا مراد، فاطمة الصفي، ميس كمر، إيمان الحسيني، عبير أحمد، والمسلسل من تأليف الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة، التي تقدم صورة صادقة عن حياة المرأة بعد الأربعين، مسلطة الضوء على التحديات التي تواجهها في علاقاتها ومحيطها الاجتماعي. يتولى الإخراج المثنى صبح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.