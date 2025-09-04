رئيس النيابة الإدارية يشهد فعاليات ختام تدريب سفراء الذكاء الاصطناعي

حضر المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، فعاليات ختام البرنامج التدريبي تحت عنوان: "سفراء الذكاء الاصطناعي – دفعة هيئة قضايا الدولة" وذلك بالتعاون بين هيئة قضايا الدولة والمعهد القومي للاتصالات ومبادرة مهندسين من أجل التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وتلبيةً لدعوة المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، وبالتعاون بين هيئة قضايا الدولة والمعهد القومي للاتصالات ومبادرة مهندسين من أجل التنمية المستدامة.

شهد البرنامج، مشاركة ما يزيد على 600 من المستشارين من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وذلك بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد رافق رئيس الهيئة خلال الفعاليات، المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

كما شهدت الفعاليات حضور رفيع المستوى ضم المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أركان حرب حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، وعددًا من المستشارين مساعدي وزير العدل، إلى جانب قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي ختام اليوم، تم تسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي للمستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية المشاركين.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

