تأييد حبس مالك عقار ونجله سنة في اتهامهما بالتعدي على أرملة الفنان إحسان الترك

قضت محكمة جنح الهرم، بتأييد الحبس مالك عقار ونجله سنة، في اتهامهما بالتعدي على أرملة الفنان إحسان الترك ونجلها خلال محاولتهما طردها ونجلها من الشقة بمنطقة الهرم.

حبس مالك عقار متهم بالتعدي على أرملة الفنان إحسان الترك

وعاقبت محكمة جنح الهرم، مالك العقار ونجله غيابيا، بالحبس سنة، لاتهامهما بالتعدي على أرملة الفنان إحسان الترك ونجلها خلال محاولتهما طردها ونجلها من الشقة بمنطقة الهرم.

وكانت زوجة الفنان الراحل إحسان الترك، تقدمت بلاغًا رسميًّا للنائب العام ضد مالك العقار الخاص بها بعد تهديدها بالقتل، مشيرة إلى أنها تركت منزلها من كثرة التهديدات.

إخلاء سبيل الفنان إحسان الترك

وفي وقت سابق قد قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل الفنان إحسان الترك على ذمة التحقيقات في واقعة مشاجرة نشبت بينه وبين مالك عقار بمنطقة الطوابق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا من الأهالي بإصابة شاب إثر ادعاء سقوطه من بلكونة بالطابق الثاني في الهرم.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات نشوب مشادة كلامية بين المصاب والفنان احسان الترك بسبب خلافات بينهم على زيادة إيجار شقة حيث قام الشخص مالك الشقة بالقفز من البلكونة أثناء المشاجرة.

وأوضحت التحريات، أن المصاب مالك الشقة نشبت بينه وبين الفنان إحسان الترك مشاجرة بسبب رغبته في زيادة إيجار الشقة أو تركها حيث نشبت مشادة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الشاب بالقفز من البلكونة ليسقط مصابا بكسور وسحجات متفرقة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة.

وكشفت زوجة الفنان إحسان الترك عن سبب المشاجرة التي نشبت بين زوجها ومالك العقار الذي قفز من شقتهم بمنطقة الطوابق.

