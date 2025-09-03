النيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى المولد النبوي

تقدم المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولشعب مصر العظيم، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

ذكرى المولد النبوي الشريف

وقال المستشار محمد الشناوي: أسأل الله عز وجل، في تلك الذكرى العطرة، أن يعيدها عليه بموفور الصحة والعطاء، وأن يكلل مسيرته بالتوفيق والسداد، وأن يعيدها على الأمة الإسلامية جميعها بالخير والبركات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.