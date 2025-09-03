أخبار الفن اليوم: المصنفات الفنية تشعل أزمة بالوسط الغنائى.. أحمد أمين يعلن عن جولة عالمية لـ"ستاند أب كوميدي".. وعمرو دياب نجم اليوتيوب لـ60 يوما متتالية

شهدت الساحة الفنية على مدار ساعات اليوم الأربعاء العديد من الأخبار والأحداث الهامة نستعرض أبرزها خلال النشرة الفنية التالية:

كوثر بن هنية تكشف تفاصيل انضمام براد بيت وخواكين فينيكس لفيلم "صوت هند رجب"

تحدثت المخرجة التونسية كوثر بن هنية، عن انضمام كلا من الممثل براد بيت، وخواكين فينيكس، كمنتجين لفيلمها “صوت عند رجب”.

وقالت كوثر خلال مؤتمر الفيلم في مهرجان فينيسيا:"انضمام كلا من الممثل براد بيت، وخواكين فينيكس لدراما غزة.. له دلالة كبيرة... لقد رأينا في جميع أنحاء العالم أن من يموتون في غزة ضحايا جانبيون، وأعتقد أن هذا مُهينٌ للإنسانية. لهذا السبب، من المهم جدًا للسينما والفن وجميع أشكال التعبير أن تُعطي هؤلاء الناس صوتًا ووجهًا".

حكمت محكمة لوس أنجلوس، منذ قليل، لصالح مغنية الراب كاردي بي، في الدعوى القضائية المدنية، التي رفعتها حارسة الأمن السابقة إيماني إيليس ضدها.

كانت حارسة الأمن اتهمت كاردي بي، بالاعتداء الجسدي، والنفسي خلال واقعة تعود إلى عام 2018، مؤكدة أن الحادثة وقعت في عيادة طبيب نسائي في لوس أنجلوس، ومدعية أن النجمة جرحت وجهها بظفرها وبصقت عليها، ما تركها بصدمة نفسية وجراحًا جسدية، وهو ما ثبت كذبه وعدم صحته خلال المحاكمة، بناء علي الشهود والأدلة.

علق الفنان عمرو مصطفى على أزمة الشعراء والملحنين مع جهاز المصنفات الفنية بشأن الصيغة الجديدة لتنازلات الأغاني.

وقال عمرو مصطفي: نحن المبدعين والفنانين أبناء هذا الوطن، بنؤمن إن مصر طول عمرها منارة للفن والإبداع في العالم العربي.. لكن مؤخرًا فوجئنا بتغيير نموذج التصاريح الخاصة بالمصنفات الفنية، وهو تغيير يبدو في ظاهره تنظيمي، لكنه في حقيقته يضع عراقيل ضخمة أمام المبدع البسيط، ويجعل من عملية الإبداع مرهقة ومعقدة، وكأنها مصممة فقط لخدمة أصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبرى.

وتابع عمرو مصطفى عبر حسابه الرقمي بموقع فيسبوك: الفنان المستقل هو اللي بيحمل على كتفه هوية مصر الفنية، وده التغيير بيهدد وجوده ويكاد يغلق الباب أمامه…الفن مش رفاهية، الفن هو القوة الناعمة اللي بتحمي مصر وصورتها قدام العالم..رسالتي ليست اعتراضًا على تنظيم العمل، بل صرخة خوف على مستقبل الإبداع في بلدنا.

أحمد أمين يعلن عن جولة عالمية لـ"ستاند أب كوميدي" في أمريكا الشمالية

أعلن الفنان أحمد أمين عن تفاصيل جولته العالمية لـ "ستاند أب كوميدي" التي تبدأ في الولايات المتحدة وكندا.

وعبر صفحته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، كشف أمين عن مواعيد الحفلات، حيث ستنطلق الجولة يوم 8 أكتوبر في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة، وتختتم في 22 أكتوبر بمدينة إدمونتون في كندا.

نشرت النجمة ياسمين رئيس على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورها من كواليس تصوير فيلم الست لما الذي يضم مجموعة كبيرة من النجمات تمهيدا لطرحه بالسينمات المصرية.

ويأتي فيلم "الست لما" من بطولة كل من: يسرا، ياسمين رئيس، درة، دنيا سامي، باسم سمرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كيرو ايمن وإخراج خالد ابو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكي.

هنادي مهنا: لا أستعجل البطولة المطلقة وانتظروني في "السادة الأفاضل"

خطفت هنادي مهنا الأنظار من خلال دورها فى حكاية “بتوقيت 2028” التي عُرضت ضمن أحداث مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”، فالعمل توقع ما يحدث في المستقبل، مما جعل أحداثه محط اهتمام المشاهدين.

أنا دائمًا لا أفكر فى عمل قبل تقديمه أو عرضه عليّ، لأننى لا أحب أن أعلّق نفسي بعمل غير موجود، ولكن داليدا كان أمرها مختلفًا تمامًا عليّ، فهى مذيعة بودكاست، وهى شخصية عادية للغاية، إلى أن يحدث لها أمر غريب يقلب حياتها رأسًا على عقب، فتتبدل تفاصيلها تمامًا وتصبح شخصية مرعبة.

وبما أن المسلسل يحمل شعار “ما تراه، ليس كما يبدو”، وفكرة العمل الأساسية تدور حول أن ما تراه ليس بالضرورة الحقيقة، وأنه يجب دائمًا النظر إلى وجهة نظر الآخرين، لأن الحقيقة ليست حكرًا على منظور واحد.

السبكي يتعاقد مع كريم محمود عبد العزيز في فيلم "إحنا والقمر جيران"

تستعد شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع لإطلاق الفيلم السينمائي الجديد بعنوان "إحنا والقمر جيران"، والذي يقوم ببطولته النجم كريم محمود عبد العزيز.

ووفقًا لما أعلنه المنتج أحمد السبكي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، سيكون هذا العمل بمثابة مفاجأة للجمهور.

ويشارك في الفيلم فريق عمل مميز، حيث تم التعاقد مع الكاتب تامر حبيب، والمخرج هادي الباجوري لإخراجه.

بألبومه الجديد، عمرو دياب ملك تريند اليوتيوب شهرين متتاليين

أظهرت بيانات موقع "يوتيوب" استمرار تصدر ألبوم الفنان عمرو دياب الجديد لقائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا (تريند) في عدد من الدول العربية على مدار شهرين متتاليين، وهي الفترة الأطول لألبوم غنائي عربي في تاريخ المنصة.

ووفقًا للبيانات، حافظ الألبوم على وجوده في قائمة التريند اليومية في أسواق رئيسية مثل مصر، والسعودية، والإمارات، كما أن الأغاني المنفردة من الألبوم، ومن بينها "خطفوني" و"يا بخته"، تصدرت قوائم الفيديوهات الموسيقية في عدة أسابيع.

