عمرو دياب يختتم حفله في لبنان بمفاجأة غير متوقعة لجمهوره (فيديو)

اختتم الهضبة عمرو دياب ، حفل في لبنان بمفاجأة غير متوقعة لجمهوره في الحفل الذي رفع شعار كامل العدد.

حفل عمرو دياب في بيروت

واصطحب “الهضبة” مدفع تيشرتات معه على المسرح وقام بإطلاقه كهدايا له لجمهور قبل انتهاء الحفل على أنغام أغنية “قمر”.

وتصدر النجم عمرو دياب قائمة "مينا تشارت" للفنانين الأعلى استماعا في الشرق الأوسط للأسبوع الأخير من شهر أغسطس.

ويواصل الهضبة تصدره لقوائم الاستماع عبر المنصات المختلفة للأسبوع الثامن على التوالي منذ صدور ألبومه الجديد والذي يحمل اسم "ابتدينا".

كما واصل عمرو دياب أيضا اعتلاء قائمة "بيلبورد عربية" محققًا رقمًا قياسيا جديدا باستمراره في صدارة القائمة لثمانية أسابيع متواصلة بأغنيتي "خطفوني" و"بابا".

يذكر أن للفنان عمرو دياب العديد من الأرقام القياسية على قوائم بيلبورد عربية، فهو الفنان الأكثر تصدرًا لقائمة بيلبورد 100 فنان، وأول فنان تصل أغاني ألبومه بالكامل إلى قائمة هوت 100، إذ فعل ذلك بألبوم "مكانك" في بداية 2024، وكرر الإنجاز مع ألبومه الجديد "ابتدينا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.