الموت يفجع الفنان أحمد أمين

أعلن الفنان أحمد أمين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة خالته نادية محمد مدبولي، وقد نعى أمين خالته بكلمات مؤثرة، داعيًا متابعيه لقراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

موعد جنازة خالة أحمد أمين

وحدد الفنان أحمد أمين موعد صلاة الجنازة على الفقيدة غدًا الاثنين، الموافق 28 يوليو، وذلك عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

وكتب أحمد أمين في منشوره: “انا لله وانا إليه راجعون.. توفت إلى رحمة الله خالتي الحبيبة نادية محمد مدبولي، صلاة الجنازه غدا الاتنين بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاه الظهر، اسألكم الفاتحة والدعاء”.

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