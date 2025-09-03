عمرو مصطفى يعلق على أزمة جهاز المصنفات الفنية: يضع عراقيل أمام المبدع

علق الفنان عمرو مصطفى على أزمة الشعراء والملحنين مع جهاز المصنفات الفنية بشأن الصيغة الجديدة لتنازلات الأغاني.

عمرو مصطفى

وقال عمرو مصطفي: نحن المبدعين والفنانين أبناء هذا الوطن، بنؤمن إن مصر طول عمرها منارة للفن والإبداع في العالم العربي.. لكن مؤخرًا فوجئنا بتغيير نموذج التصاريح الخاصة بالمصنفات الفنية، وهو تغيير يبدو في ظاهره تنظيمي، لكنه في حقيقته يضع عراقيل ضخمة أمام المبدع البسيط، ويجعل من عملية الإبداع مرهقة ومعقدة، وكأنها مصممة فقط لخدمة أصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبرى.

وتابع عمرو مصطفى عبر حسابه الرقمي بموقع فيسبوك: الفنان المستقل هو اللي بيحمل على كتفه هوية مصر الفنية، وده التغيير بيهدد وجوده ويكاد يغلق الباب أمامه…الفن مش رفاهية، الفن هو القوة الناعمة اللي بتحمي مصر وصورتها قدام العالم..رسالتي ليست اعتراضًا على تنظيم العمل، بل صرخة خوف على مستقبل الإبداع في بلدنا.



واختتم حديثه بـ: نرجو من معالي الوزير ومن كل مسؤول له قلب أن يُعاد النظر في هذا القرار، وأن يكون المعيار الأول هو مصلحة المبدع والفنان الحر، قبل أي حسابات مادية أو بيروقراطية.

أزمة الشعراء والملحنين مع المصنفات الفنية

وأعرب عدد من المؤلفين والملحنين عن غضبهم الشديد، بسبب الصيغة الجديدة التي وضعتها المصنفات الفنية في التنازلات عن الأغاني

وجه الشاعر الغنائي تامر حسين، رسالة لزملائه من الشعراء والملحنين محذرًا إياهم من اعتماد الصيغة الجديدة التي أُدخلت على المصنفات الفنية، مؤكدًا أن الهدف منها لا يرتبط بحقوق المبدعين بل يخدم أغراضًا أخرى تمامًا بعيدة عن حماية حقوق المؤلفين.

موجة غضب من المصنفات الفنية

وطالب الشاعر من الجهات المختصة إجراء تعديل مناسب وعادل يحفظ حقوق المبدعين، داعيًا إلى توضيح أسباب هذا التغيير المفاجئ في الصيغة المعتمدة، متسائلًا: هل جاء التغيير استجابة لشكاوى معينة، أم أنه مجرد قرار إداري بلا مبررات واضحة؟

بينما قال الشاعر والملحن عزيز الشافعي: "الإدارة العامة لحق المؤلف بتقترح صيغة

تنازل تضيع بيه حق المؤلف، وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء على رأي المتنبي".

