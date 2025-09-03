قبل عرضه بالسينمات المصرية، لقطات من كواليس تصوير فيلم الست لما

نشرت النجمة ياسمين رئيس على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورها من كواليس تصوير فيلم الست لما الذي يضم مجموعة كبيرة من النجمات تمهيدا لطرحه بالسينمات المصرية.

ويأتي فيلم "الست لما" من بطولة كل من: يسرا، ياسمين رئيس، درة، دنيا سامي، باسم سمرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كيرو ايمن وإخراج خالد ابو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكي.

قصة وابطال فيلم الست لما

وتقوم ياسمين بدور وفاء وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حيث يطرح عددًا من قضايا المرأة بشكل لايت.

كما تشهد أحداث فيلم “الست لما” الذي يقوم ببطولته يسرا وماجد المصري، طلب يسرا الانفصال عن زوجها الذي يلعب دوره ماجد المصري الذي يعمل أستاذًا جامعيًّا، وذلك بعد خلاف يقع بينهما بسبب تناولها إحدى القضايا الهامة في البرنامج الذى تقدمه.





وتقوم أسرة فيلم “الست لما” على تصوير عدد من المشاهد داخل إحدى عمارات وسط البلد، وهذه المشاهد تجمع درة ويسرا وياسمين رئيس.

حيث تبدأ يسرا في تعنيف ابنة شقيقها التي تلعب دورها ياسمين رئيس وذلك في حضور صديقتها درة.

