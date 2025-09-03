الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحماية المدنية تكافح حريقا اندلع داخل مخبز بشارع الحلو في طنطا

اندلاع حريق هائل
اندلاع حريق هائل في فرن بشارع الحلو بطنطا

نشب حريق داخل مخبز بشارع الحلو بالقرب من تقاطع شارع عباس العقاد بمدينة طنطا بمحافظة الغربية مساء اليوم، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي وسكان المنطقة.

ضبط سائق توك توك تحرش بطفلة في الغربية

محافظ الغربية يسلم عقود 120 وحدة سكنية جديدة لأهالي المحلة

 وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية بعدد من سيارات الإطفاء التي تواصل جهودها حاليًا لمحاولة السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المحال والعقارات المجاورة.

وانتقلت القيادات الأمنية بمحافظة الغربية إلى موقع البلاغ لمتابعة الموقف ميدانيًا وتم فرض كردون أمني لتسهيل حركة سيارات الإطفاء وتأمين المواطنين.

فيما لم ترد حتى الآن أي معلومات مؤكدة بشأن وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وجارٍ حصر حجم التلفيات والأسباب التي أدت إلى اندلاع الحـريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

ضبط سائق توك توك تحرش بطفلة في الغربية

من القاتل؟ جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مسنة واختفاء مصوغاتها في طنطا

جامعة طنطا تقرر صرف مكافأة للعاملين وأعضاء هيئة التدريس

بلدية المحلة يسقط على ملعبه أمام طنطا بثلاثية في دوري المحترفين

الأكثر قراءة

الصحة تغلق مستشفى أحمد شفيق لمخالفة اشتراطات الترخيص وإجراءات مكافحة العدوى

رفعت فياض يكتب: إقالة جماعية غير معلنة بالتعليم العالي لـ45 مدير معهد فني وكلية قبل بداية العام الدراسي لندب غيرهم لمدة شهرين فقط!

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

استقرار أسعار كرتونة بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

دار الإفتاء توضح حكم الجثو على الركبتين عند الدعاء

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس فى مصر

بعد ارتفاع تعريفة شحن السيارات الكهربائية، كيف تحسب تكلفة شحنتك

خدمات

المزيد

أحدث أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

استقرار أسعار الأرز في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار كرتونة بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

احذر الإفراط في تناولها.. السعرات الحرارية لكل 100 جرام بحلوى المولد النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، بشارات الأنبياء ببعثة وميلاد خير الأنام

عمرو الورداني: ميلاد النبي مدرسة للتطهر من الأوهام (فيديو)

الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads