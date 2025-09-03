الحماية المدنية تكافح حريقا اندلع داخل مخبز بشارع الحلو في طنطا

نشب حريق داخل مخبز بشارع الحلو بالقرب من تقاطع شارع عباس العقاد بمدينة طنطا بمحافظة الغربية مساء اليوم، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي وسكان المنطقة.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية بعدد من سيارات الإطفاء التي تواصل جهودها حاليًا لمحاولة السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المحال والعقارات المجاورة.

وانتقلت القيادات الأمنية بمحافظة الغربية إلى موقع البلاغ لمتابعة الموقف ميدانيًا وتم فرض كردون أمني لتسهيل حركة سيارات الإطفاء وتأمين المواطنين.

فيما لم ترد حتى الآن أي معلومات مؤكدة بشأن وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وجارٍ حصر حجم التلفيات والأسباب التي أدت إلى اندلاع الحـريق.

