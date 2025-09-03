الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

من القاتل؟ جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مسنة واختفاء مصوغاتها في طنطا

جريمة قتل تهز طنطا،
جريمة قتل تهز طنطا، فيتو

شهد شارع حنيش أحد الشوارع الحيوية بدائرة قسم شرطة ثان طنطا جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها مسنة عُثر عليها جثة هامدة داخل شقتها وسط حالة من الصدمة والذعر بين الأهالي.

محافظ الغربية يسلم عقود 120 وحدة سكنية جديدة لأهالي المحلة

جامعة طنطا تقرر صرف مكافأة للعاملين وأعضاء هيئة التدريس

بداية البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث روائح غريبة من إحدى الشقق السكنية وبانتقال قوة من المباحث تبين العثور على جثمان سيدة في العقد الخامس من عمرها داخل غرفة نومها وعليها آثار اعتداء وعنف.

 

التحريات الأولية

كشفت التحريات أن الدافع الرئيسي للجريمة هو السرقة حيث تبيّن اختفاء مصوغاتها الذهبية وبعض المقتنيات الثمينة كما تبين أن باب الشقة لم تظهر عليه آثار كسر واضح ما يرجح أن القاتل قد يكون شخصًا على معرفة بالمجني عليها أو معتاد الدخول إلى شقتها.

 

جهود البحث الجنائي

فريق البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية شكل فريقًا موسعًا لفحص دائرة علاقات المجني عليها ومراجعة كاميرات المراقبة في محيط الشارع إضافة إلى حصر المترددين على الشقة خلال الأيام الأخيرة.

 

شهادات الجيران

أحد جيران الضحية قال في تصريحات خاصة: “كانت سيدة محترمة وهادئة لا تثير أي مشاكل مع أحد”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يسلم عقود 120 وحدة سكنية جديدة لأهالي المحلة

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالمنيرة الغربية وضبط طرفيها

الدفع بـ9 سيارات إطفاء، اندلاع حريق داخل مصنع كتان في الغربية (صور)

نيابة طنطا تتلقى بلاغًا للتحقيق في اتهامات بسرقة أعضاء إبراهيم شيكا

الأكثر قراءة

خبير جيولوجي يكشف سر اختفاء قرية ترسين في السودان ودفن جميع سكانها تحت التراب (صور)

لغز اللحظات الأخيرة، إبراهيم فايق يكشف سر استبعاد عودة سيد عبدالحفيظ لمنصب مدير الكرة (فيديو)

أسعار المانجو اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، انخفاض الزبدية وارتفاع السكري

بصورة من المستشفى، زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية

موعد مباراتي منتخب مصر الثاني أمام تونس والقناة الناقلة

بعد رسالة ترامب، الصين تكشف عن ثالوثها النووي لأول مرة في عرض عسكري (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

بحضور السيسي، الأوقاف تحتفل اليوم بذكرى المولد النبوي

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

استقرار سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads