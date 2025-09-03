من القاتل؟ جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مسنة واختفاء مصوغاتها في طنطا

شهد شارع حنيش أحد الشوارع الحيوية بدائرة قسم شرطة ثان طنطا جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها مسنة عُثر عليها جثة هامدة داخل شقتها وسط حالة من الصدمة والذعر بين الأهالي.

بداية البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث روائح غريبة من إحدى الشقق السكنية وبانتقال قوة من المباحث تبين العثور على جثمان سيدة في العقد الخامس من عمرها داخل غرفة نومها وعليها آثار اعتداء وعنف.

التحريات الأولية

كشفت التحريات أن الدافع الرئيسي للجريمة هو السرقة حيث تبيّن اختفاء مصوغاتها الذهبية وبعض المقتنيات الثمينة كما تبين أن باب الشقة لم تظهر عليه آثار كسر واضح ما يرجح أن القاتل قد يكون شخصًا على معرفة بالمجني عليها أو معتاد الدخول إلى شقتها.

جهود البحث الجنائي

فريق البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية شكل فريقًا موسعًا لفحص دائرة علاقات المجني عليها ومراجعة كاميرات المراقبة في محيط الشارع إضافة إلى حصر المترددين على الشقة خلال الأيام الأخيرة.

شهادات الجيران

أحد جيران الضحية قال في تصريحات خاصة: “كانت سيدة محترمة وهادئة لا تثير أي مشاكل مع أحد”.

