طرق مختلفة وفعالة للتخلص من قشرة الشعر

قشرة الشعر من الإصابات التي تعاني منها العديد من الفتيات، خاصة صاحبات الشعر الدهني حيث تتراكم الدهون على فروة الرأس مكونة قشور تسبب حكة والتهابات بفروة الرأس.

وقشرة الشعر تسبب الاحراج لصاحبها كما أنها تسبب مشاكل بفروة الرأس، لذا تحرص الفتيات على علاجها سريعا حفاظا على صحة الشعر وجماله.

وتقول الدكتورة لانا شكرى استشاري الأمراض الجلدية: إن قشرة الشعر من أكثر المشكلات الشائعة التي تصيب فروة الرأس، وتسبب الإحراج وعدم الراحة للكثيرين، وهي عبارة عن قشور بيضاء صغيرة تظهر نتيجة جفاف الجلد أو بسبب عدوى فطرية، وتتعدد أسباب ظهور القشرة، مثل استخدام منتجات غير مناسبة، التوتر، أو حتى التغيرات الجوية.

قشرة الشعر

طرق فعالة تقضي على قشرة الشعر

واضافت لانا، أنه توجد عدة طرق فعالة للتخلص منها، سواء طبيعية أو طبية، منه:-

العناية اليومية بالشعر، حيث غسل الشعر بانتظام بالشامبو المناسب ما يساعد في إزالة الدهون المتراكمة والخلايا الميتة، مما يقلل من القشرة، ويجب استخدام شامبو ضد القشرة، لأنه يحتوي على مكونات مثل الكيتوكونازول، الزنك بيريثيون، أو السيلينيوم، وهي فعالة في محاربة الفطريات والبكتيريا.

العلاجات الطبيعية مثل زيت شجرة الشاي، وله خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ويمكن إضافة بضع قطرات منه إلى الشامبو، وايضا الخل الأبيض أو خل التفاح، يساعدان في توازن حموضة فروة الرأس وقتل الفطريات، ويمكن استخدامه بعد تخفيفه بالماء كغسول للشعر، هذا بجانب جل الصبار الذى يهدئ فروة الرأس ويقلل من الالتهابات المسببة للقشرة.

النظام الغذائي ونمط الحياة، حيث يجب تناول الأطعمة الغنية بالزنك وفيتامين B مثل المكسرات، الحبوب الكاملة، والبيض، فهي تدعم صحة فروة الرأس، مع شرب الماء بكثرة، لأن الترطيب الجيد يساعد على منع جفاف فروة الرأس.

تجنب التوتر، لأنه يؤثر على صحة الجلد ويمكن أن يزيد من القشرة، لذا يُنصح بممارسة الرياضة أو التأمل.

وتابعت، أنه إذا استمرت القشرة لفترة طويلة رغم استخدام الشامبو بأنواعه والعلاجات الطبيعية، أو كانت مصحوبة بحكة شديدة واحمرار، يفضل زيارة طبيب الجلدية لتشخيص الحالة بدقة ووصف العلاج المناسب.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة مثل الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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