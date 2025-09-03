دوناروما تعليقا على الحرب ضد غزة: نريد عودة السلام ومؤسف رؤية تلك المواقف

طالب جانلويجي دوناروما حارس مرمى منتخب إيطاليا، بضرورة إنهاء الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني ضد غزة.

ويلعب منتخب إيطاليا مع إستونيا والكيان الصهيوني في تصفيات كأس العالم 2026 يومي 5 و8 سبتبمر.

وقال دوناروما حارس مرمى منتخب إيطاليا خلال المؤتمر الصحفي تعليقا على الحرب ضد غزة: "أصبحت أبا مؤخرا، ما يؤلمني هو الصور والأخبار المتداولة للأطفال هناك، الأمر أكبر منا، لا أريد الخوض في ذلك، نريد لعب كرة القدم، ونريد عودة السلام، من المؤسف رؤية تلك المواقف، وهناك بعض الأشياء السياسية أكبر منا".

دوناروما يتحدث عن انضمامه إلى مانشستر سيتي

وعن التوقيع لمانشستر سيتي قال دوناروما: "عندما يطلب نادي التعاقد معك بقوة فهذا يعني أنك تعمل يشكل جيد، وأن يتم طلبك من أقوى مدربي العالم مثل جوارديولا فهذا شعور استثنائي".

وأتم "موسم 2024-25 الأفضل في مسيرتي؟ أعتقد ذلك فزنا بالكثير وقضيت 4 مواسم رائعة مع إحباطات وانتصارات، لكن الموسم الأخير كان الأفضل في مسيرتي وأنا فخور وآمل تحقيق المزيد، هذا جزء من العمل الجاد، والحلم جميل، عندما تصحو صاحبا ولديك أهدافا جديدة، هدفي الأول هو المنتخب الإيطالي ولدينا مباراتين حاسمتين، ونريد العمل والقتال لنثبت أننا فريق قوي وشاب ومتعطش، وأنا متأكد من أننا سنظهر ذلك".

مانشستر سيتي يعلن رقم قميص دوناروما

وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسميًا عن قميص الحارس الإيطالي الشاب جيانلويجي دوناروما، المنضم حديثا لصفوف الفريق قادما من باريس سان جيرمان.

وأعلن السيتي أن دوناروما سيرتدي القميص رقم 25 مع الفريق ليكون الحارس الأساسي للنادي.

ويأتي هذا الانتقال كجزء من خطط السيتي لتعزيز صفوفه استعدادًا لموسم 2025-2026، حيث وقع دوناروما على عقد يمتد لخمس سنوات.

رحيل دوناروما عن باريس سان جيرمان جاء بعد فشل مفاوضات تجديد عقده.

وبدأت مسيرة دوناروما في نادي ميلان، حيث أظهر موهبة كبيرة منذ انضمامه للفريق في سن الـ16 وبعد قضاء 6 سنوات في ميلان، انتقل إلى باريس سان جيرمان، حيث حقق العديد من الإنجازات.

