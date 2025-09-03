الأربعاء 03 سبتمبر 2025
رياضة

تصفيات كأس العالم، موعد مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا والقنوات الناقلة

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

دخل منتخب مصر الأول لكرة القدم الإثنين الماضي معسكرا تدريبيا مغلقا، استعدادا لمواجهتيه أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك. 

موعد مباراة مصر أمام إثيوبيا والقنوات الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا الجمعة المقبل 5 سبتمبر باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما تقام مباراته الثانية أمام بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر نفسه في الجولة الثامنة من التصفيات.

وتنطلق مباراة مصر وإثيوبيا في تمام الساعة العاشرة مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا

وتنقل مباراة مصر وإثيوبيا على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، كما تنقلها قناة أون سبورت على التردد الأرضي.

 

منتخب مصر كامل العدد بانضمام صلاح ومرموش

واكتملت صفوف منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، أمس الثلاثاء، بإنضمام الثنائي المحترف لمعسكر الفراعنة وهما، محمد صلاح لاعب ليفربول وعمر مرموش جناح مانشستر سيتي استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك. 

 

منتخب إثيوبيا، فيتو
منتخب إثيوبيا، فيتو

 

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

وضمت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر، التي أعلنها حسام حسن، مساء  الأحد، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا

الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد  زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - 

الهجوم: محمد صلاح - مصطفي محمد - أسامة فيصل

