كفر الحصر بالشرقية تحتفل بالمولد النبوي في أجواء روحانية (صور)

شهدت قرية كفر الحصر التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، أجواءً مبهجة واحتفالات شعبية مميزة بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث خرج الأهالي حاملين الأعلام واللافتات، على وقع الطبل البلدي والمزمار، في صورة تجسد التراث الأصيل وعمق المشاعر الدينية المرتبطة بهذه المناسبة العطرة.

شوارع القرية ومنازلها تتزين بالزينة المضيئة والأعلام الخضراء

وتزينت شوارع قريةكفر الحصر ومنازلها بالزينة المضيئة والأعلام، فيما جابت فرق الطبل والمزمار البلدي الموكب الشعبي الذي انطلق مساء اليوم، وسط ترديد الأناشيد الدينية والابتهالات التي تعطر الأجواء بروح المحبة والسلام.

بالأعلام والطبل والمزمار..كفر الحصر بالشرقية تحتفل بالمولد النبوي في أجواء روحانية وشعبية،فيتو

حلقات للإنشاد والمدائح النبوية أمام المساجد الكبرى في القرية

كما أقيمت حلقات للإنشاد والمدائح النبوية أمام بعض المساجد الكبرى بقري المحافظة، بمشاركة الشيوخ وفرق المداحين الذين تفاعل معهم الأهالي، كبارًا وصغارًا، حيث ترددت كلمات المدح في رسول الله ﷺ بين الحاضرين في أجواء يملؤها الخشوع والبهجة.

بالأعلام والطبل والمزمار..كفر الحصر بالشرقية تحتفل بالمولد النبوي في أجواء روحانية وشعبية،فيتو

موائد خيرية لتوزيع الحلوى والمشروبات على المشاركين والمارة

ولم تقتصر الفعاليات على المظاهر الشعبية فقط، بل بادر عدد من الأهالي بتنظيم موائد خيرية لتوزيع الحلوى والمشروبات على المشاركين والمارة، في تقليد سنوي يعكس قيم التكافل الاجتماعي والروح الإنسانية التي يحرص عليها أبناء القرية في مثل هذه المناسبات.

بالأعلام والطبل والمزمار..كفر الحصر بالشرقية تحتفل بالمولد النبوي في أجواء روحانية وشعبية،فيتو

وأكد عدد من المشاركين أن احتفالات المولد النبوي تمثل مناسبة ينتظرها الجميع من عام لآخر، إذ تجمع بين الفرح الشعبي والروحانيات الدينية، مشيرين إلى أن أبناء كفر الحصر اعتادوا إحياء هذه الذكرى بالموكب الشعبي الذي يُعد من أقدم التقاليد المتوارثة بالقرية.

شوارع كفر الحصر إلى لوحة فنية نابضة بالحياة، اختلطت فيها أصوات المزمار والطبل بأناشيد المديح

وتحولت شوارع كفر الحصر إلى لوحة فنية نابضة بالحياة، اختلطت فيها أصوات المزمار والطبل بأناشيد المديح، وألوان الزينة بأضواء الفرح، في مشهد يبرز تمسك المصريين بعاداتهم الراسخة في الاحتفال بذكرى مولد النبي الكريم، والتي تحمل في جوهرها رسالة حب وسلام.

بالأعلام والطبل والمزمار..كفر الحصر بالشرقية تحتفل بالمولد النبوي في أجواء روحانية وشعبية،فيتو

السيسي يشهد احتفال المولد النبوي ويكرم عددا من علماء الأزهر والأوقاف

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، احتفال جمهورية مصر العربية بذكرى المولد النبوي الشريف، الذي أُقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية؛ إلى جانب رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

بالأعلام والطبل والمزمار..كفر الحصر بالشرقية تحتفل بالمولد النبوي في أجواء روحانية وشعبية،فيتو

وتفضل الرئيس بمنح عدد من المكرمين من علماء الأزهر ووزارة الأوقاف وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.