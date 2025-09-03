الأربعاء 03 سبتمبر 2025
محافظات

كفر الحصر بالشرقية تحتفل بالمولد النبوي في أجواء روحانية (صور)

 شهدت قرية كفر الحصر التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، أجواءً مبهجة واحتفالات شعبية مميزة بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث خرج الأهالي حاملين الأعلام واللافتات، على وقع الطبل البلدي والمزمار، في صورة تجسد التراث الأصيل وعمق المشاعر الدينية المرتبطة بهذه المناسبة العطرة.

شوارع القرية ومنازلها تتزين بالزينة المضيئة والأعلام الخضراء

وتزينت شوارع قريةكفر الحصر ومنازلها بالزينة المضيئة والأعلام، فيما جابت فرق الطبل والمزمار البلدي الموكب الشعبي الذي انطلق مساء اليوم، وسط ترديد الأناشيد الدينية والابتهالات التي تعطر الأجواء بروح المحبة والسلام.

حلقات للإنشاد والمدائح النبوية أمام المساجد الكبرى في القرية

كما أقيمت حلقات للإنشاد والمدائح النبوية أمام بعض المساجد الكبرى بقري المحافظة، بمشاركة الشيوخ وفرق المداحين الذين تفاعل معهم الأهالي، كبارًا وصغارًا، حيث ترددت كلمات المدح في رسول الله ﷺ بين الحاضرين في أجواء يملؤها الخشوع والبهجة.

موائد خيرية لتوزيع الحلوى والمشروبات على المشاركين والمارة

ولم تقتصر الفعاليات على المظاهر الشعبية فقط، بل بادر عدد من الأهالي بتنظيم موائد خيرية لتوزيع الحلوى والمشروبات على المشاركين والمارة، في تقليد سنوي يعكس قيم التكافل الاجتماعي والروح الإنسانية التي يحرص عليها أبناء القرية في مثل هذه المناسبات.

وأكد عدد من المشاركين أن احتفالات المولد النبوي تمثل مناسبة ينتظرها الجميع من عام لآخر، إذ تجمع بين الفرح الشعبي والروحانيات الدينية، مشيرين إلى أن أبناء كفر الحصر اعتادوا إحياء هذه الذكرى بالموكب الشعبي الذي يُعد من أقدم التقاليد المتوارثة بالقرية.

شوارع كفر الحصر إلى لوحة فنية نابضة بالحياة، اختلطت فيها أصوات المزمار والطبل بأناشيد المديح

وتحولت شوارع كفر الحصر إلى لوحة فنية نابضة بالحياة، اختلطت فيها أصوات المزمار والطبل بأناشيد المديح، وألوان الزينة بأضواء الفرح، في مشهد يبرز تمسك المصريين بعاداتهم الراسخة في الاحتفال بذكرى مولد النبي الكريم، والتي تحمل في جوهرها رسالة حب وسلام.

السيسي يشهد احتفال المولد النبوي ويكرم عددا من علماء الأزهر والأوقاف

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، احتفال جمهورية مصر العربية بذكرى المولد النبوي الشريف، الذي أُقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية؛ إلى جانب رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وتفضل الرئيس بمنح عدد من المكرمين من علماء الأزهر ووزارة الأوقاف وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى

