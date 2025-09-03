أحمد كجوك يكشف أسرار حياته الشخصية: لدي 6 إخوة وأنا وزير مالية البيت (فيديو)

قال أحمد كجوك وزير المالية ، أن الاقتصاد المصري لديه قدرات كبيرة في مواجهة الأزمات، التي قد تعترضه.



وعن علاقته بالأرقام،أوضح وزير المالية أن " التصدير ينمو بنسبة تتراوح بين 33 و34%".

وكشف الدكتور أحمد كجوك وزير المالية بعض الأسرار عن حياته الشخصية، موضحا: "أنه وزير المالية فى البيت برضو"، مضيفا أن عائلته مكونة من 6 إخوة رجال.



وتحدث وزير المالية عن حياته الخاصة وكافة الأسئلة التي تقلق البعض، حول الاقتصاد وانخفاض أسعار السلع وغيرها، وذلك فى حلقة استثنائية من برنامج "واحد من الناس"، تقديم الإعلامي عمرو الليثي، على فضائية "الحياة".



يذاع الحوار فى الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأحد المقبل.



الوضع الاقتصادي فى مصر يتحسن

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين تشهد نقلة نوعية، موضحًا أن هناك فرصة كبيرة أمام القطاع الخاص بالبلدين للانطلاق بالتعاون الاقتصادي إلى آفاق أوسع.

واستضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني والذي افتتحه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية صباح اليوم بحضور نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من رؤساء الهيئات وأصحاب الأعمال والمستثمرين.



وقال كجوك: “نتطلع إلى دور أكبر على المستوى الثنائي لدفع عجلة الاستثمار والنمو والتنمية، والوضع الاقتصادي فى مصر يتحسن ونستهدف استمرار الإصلاحات، والقطاع الخاص استحوذ على ٦٣٪؜ من الاستثمارات المنفذة”.

زيادة حصيلة التصدير السلعى غير البترولي بنسبة ٣٣%

وأشار وزير المالية إلى زيادة حصيلة التصدير السلعى غير البترولي بنسبة ٣٣٪؜ إضافة إلى النمو القوى فى قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.