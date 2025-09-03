أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة بالمناكير (فيديو)

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الصلاة والوضوء بالمناكير على الأظافر.

وأوضح خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن من شروط صحة الطهارة، سواء كانت وضوءًا أو غسلًا، عدم وجود حاجز يمنع وصول الماء إلى البشرة أو الظفر الطبيعي، مشيرًا إلى أن الفقهاء عرّفوا الحائل بأنه مادة جامدة تشكل طبقة يمكن إزالتها وتمنع وصول الماء إلى العضو.

وبيَّن أن الأمر يُختبر عمليًا، فإذا وُضع الطلاء على قماشة أو ورقة ثم صُبّت عليه قطرة ماء ولم تنفذ، دل ذلك على أنه حاجز يمنع وصول الماء.

وأضاف شلبي: "إذا كان الطلاء أو المناكير يمنع وصول الماء، فلا يصح الوضوء ولا الصلاة به، ولابد من إزالته قبل الوضوء. أما إذا كان لا يمنع وصول الماء إلى الظفر الطبيعي، فالوضوء والعبادة صحيحة إن شاء الله".

