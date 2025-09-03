الأربعاء 03 سبتمبر 2025
قطع المياه عن هذه المناطق بالسلام السبت المقبل

 أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرا لقيامها بأعمال لحامات برافع أطلس على خط الطرد الرئيسى للرافع قطر 1000مم بمدينة السلام، سيتم قطع المياه عن مناطق (مساكن إسكندرية  2 / مساكن الدلتا 2، إسكانات أطلس 4 / إسكانات الجمهورية 1، 2 / إسكانات القاهرة “و+هـ" /مساكن العاملين بمحطة البركة / منطقة الشواكر التابعة لمحافظة القليوبية)، وضعفها بمناطق (العبد 700 واسبيكو القديم والجديد)

 

 وأوضحت شركة مياه الشرب أن الانقطاع سيتم  يوم السبت المقبل اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم ولمدة 8 ساعات.

وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.

وستقوم قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة.وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتساب على رقم  01206665125.
 

