بحضور بوتين وكيم وشي، عرض عسكري ضخم في بكين احتفالا بذكرى الانتصار على اليابان (فيديو)

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى العرض العسكري في العاصمة الصينية بكين وذلك بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.



ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين المشاركة في العرض العسكري الذي يقام في ساحة تيانانمن.

NOW - Putin, Xi, and Kim walk side-by-side for viewing of China's largest military parade in Beijing. pic.twitter.com/NGYK8UGjJZ — Disclose.tv (@disclosetv) September 3, 2025

عرض النصر العسكري

وأظهرت صور استقبال الرئيس الصيني لنظيريه الروسي فلاديمير بوتين والكوري الشمالي كيم جونج أون، قبيل "عرض النصر العسكري".

أتى هذا بينما تشهد العاصمة بكين الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ80 للانتصار في الحرب ضد اليابان وفي الحرب العالمية الثانية.

كما بدأ العرض العسكري واسع النطاق في ميدان تيانانمن، بمشاركة قادة 24 دولة أجنبية.

ومن المتوقع أن تستمر المراسم 70 دقيقة، تستعرض خلالها قوات جيش التحرير الشعبي الصيني تشكيلات عسكرية تقليدية وأخرى حديثة، تشمل 45 وحدة قتالية، إلى جانب أحدث تقنيات الصواريخ والدبابات والطائرات وأنظمة الطائرات المسيّرة المصنعة محليًّا.

جاء ذلك بعدما وُجهت دعوات إلى 50 من المحاربين القدامى وضيوف من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا.



لقاءات ثنائية

وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أوضح للصحافيين أن بوتين سيجلس على يمين زعيم الصين شي جين بينج، أما المقعد على يساره فسيشغله زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.



وفي زيارة وُصفت بغير المسبوقة، بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جولة تستمر أربعة أيام في الصين، حيث شارك في قمم منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين شمال البلاد، وبعد أن اكتمل برنامج عمله انتقل اليوم إلى العاصمة الصينية، بكين.

وفي بكين سيشارك الرئيس الروسي في فعاليات إحياء الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، ويتصدّر الضيوف في العرض العسكري المقرر بهذه المناسبة.

وعلى هامش الحدثين الكبيرين، في تيانجين وبكين، عقد الرئيس الروس سلسلة من اللقاءات مع عدد كبير من زعماء الدول.

وتشهد بكين مراسم احتفالية بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في حرب الشعب الصيني لمقاومة العدوان الياباني، وكذلك في الحرب العالمية الثانية، حيث تتخللها فعاليات عسكرية ضخمة يشارك فيها عدد من قادة الدول الأجنبية المدعوين إلى المناسبة.

