بوتين: المزاعم حول نية روسيا مهاجمة أوروبا إما استفزاز أو عجز

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انتقاداته إلى الدول الأوروبية وحلف شمال الأطلسي، معتبرا أن تصرفاتها تهدد بلاده.

وقال في تصريحات اليوم الثلاثاء من بكين: إن الغرب، بمساعدة حلف الناتو، يحاول استيعاب كامل الفضاء ما بعد السوفييتي"، مشددا على أن تصرفات الناتو والدول الأوروبية تهدد روسيا، وتلزمها بالرد.

إلى ذلك، رأى بوتين أن "المزاعم حول نية بلاده مهاجمة أوروبا إما استفزاز أو عجز"، وفق تعبيره.

وقال: "نحن نحمي مصالحنا ولا نريد الهجوم على أحد".

كذلك أوضح أن موسكو ترفض انضمام أوكرانيا إلى الناتو، لكنها لم تعارض انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

واعتبر أن الإدارة الأمريكية الجديدة تستمع لمخاوف روسيا وهواجسها.

