لافروف يكشف شرط روسيا لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن تحقيق سلام دائم في أوكرانيا يتطلب الاعتراف بالوقائع الإقليمية الجديدة وتثبيتها وفق الأطر القانونية الدولية.



وقال لافروف في مقال نشرته صحيفة "كومباس" الإندونيسية، "لكي يكون السلام مستدامًا، يجب الاعتراف بالوقائع الإقليمية الجديدة التي نشأت بعد انضمام القرم وسيفاستوبول وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، إضافة إلى منطقتي زابوروجيه وخيرسون، إلى الاتحاد الروسي عقب الاستفتاءات، والعمل على تثبيتها بصيغة قانونية دولية".

وأضاف لافروف أن التسوية المستدامة في أوكرانيا "مستحيلة من دون معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وإزالة التهديدات الموجهة ضد أمن روسيا"، مشيرًا إلى أن موسكو تتوقع استمرار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، لافتًا إلى أن "رؤساء الوفود لا يزالون على تواصل مباشر".



وأكد وزير الخارجية الروسي، أن موسكو تقدر موقف الهند التي لم تخضع للضغوط الأمريكية وظلت متمسكة بمبادئ التجارة الحرة.



وقال لافروف: "الجميع يعلم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكتفِ بتهديد عدد من الدول بفرض رسوم جمركية مرتفعة على منتجاتها، بل إن هذه الرسوم فُرضت بالفعل، على سبيل المثال على الهند، وهي شريكنا الإستراتيجي المتميز وأحد كبار المستهلكين للمنتجات الروسية، وخاصة مصادر الطاقة".



وتابع الوزير الروسي: "نحن نقدر حقيقة أن نيودلهي لم ترضخ لتلك الضغوط، وظلت متمسكة بالتزامها بمبادئ التجارة الحرة".

