حماية المستهلك: تنفيذ 861 حملة رقابية وضبط 2815 قضية خلال أغسطس

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بملف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة مبادرة خفض الأسعار، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق توازن حقيقي في السوق.

وأوضح "السجيني" في تقرير صادر عن الجهاز حول أبرز أنشطته خلال شهر أغسطس، أن الجهود الرقابية ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية: الحملات الميدانية، تلقي الشكاوى والبلاغات، والأنشطة التوعوية والتنسيقية.

حملات رقابية موسعة

أشار رئيس الجهاز إلى تنفيذ 861 حملة رقابية بمختلف المحافظات، شملت المرور على 11,688 منشأة تجارية، أسفرت عن ضبط 2,815 قضية متنوعة أبرزها: عدم الإعلان عن الأسعار، تداول سلع مجهولة المصدر، إعلانات مضللة، وممارسات تجارية خادعة. كما تم ضبط كميات من السلع بلغ إجماليها نحو 180 طنًا.

وضمن هذه الجهود، تمكنت الحملات من ضبط مخزن غير مرخص بالبدرشين بمحافظة الجيزة يقوم بتصنيع مراتب من خامات مجهولة المصدر، مع وضع علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، حيث تم التحفظ على 1150 مرتبة و1953 ملصقًا مقلدًا.

التعامل مع شكاوى المواطنين

وأضاف "السجيني" أن الجهاز تلقى خلال أغسطس 21,517 شكوى و113 بلاغًا من المواطنين، تم التعامل معها من خلال الإدارات المركزية والفروع الإقليمية، إلى جانب 30,500 مكالمة عبر الخط الساخن. وأسفرت الجهود عن إحالة 85 شركة للنيابة العامة لعدم التزامها بتنفيذ قرارات الجهاز.

كما أصدر مجلس إدارة الجهاز قرارات استبدال واسترجاع لصالح المستهلكين بقيمة مالية تقارب 6 ملايين جنيه، بعد ثبوت أحقية الشاكين في مطالبهم.

تعاون وتوعية

وفي إطار الأنشطة التوعوية، أطلق الجهاز النسخة الثانية من البرنامج التدريبي لطلاب جامعة 6 أكتوبر بمقره الرئيسي، للتعريف بقانون حماية المستهلك وحقوق المواطنين.

كما شهد الشهر توقيع مذكرة تفاهم مصرية – أردنية بين جهاز حماية المستهلك المصري ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الرقابة، التجارة الإلكترونية، ومكافحة الممارسات التجارية الضارة.

التزام حكومي

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن الجهاز مستمر في تعزيز الرقابة الميدانية والتنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية والجهات المعنية بالمحافظات، من أجل مواجهة الممارسات الاحتكارية وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة، مؤكدًا أن ضبط الأسواق يمثل أحد المحاور الاستراتيجية للدولة لحماية الأمن الاقتصادي للمواطن.

