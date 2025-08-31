الأحد 31 أغسطس 2025
التموين: صرف الخبز المدعم ورقيًا لحين انتظام شبكات المحمول

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الإدارة المركزية لشئون الرقابة أصدرت تعليمات عاجلة لمديريات التموين بالمحافظات، لمتابعة انتظام العمل بالمخابز البلدية في ظل الأعطال التي تشهدها شبكات المحمول بعدد من المناطق على مستوى الجمهورية.

وشددت الوزارة على أنه في حال تعطل النظام الإلكتروني بأحد المخابز، يتم السماح بالصرف الورقي للمواطنين مع إعداد كشوف صرف تتضمن بيانات صاحب البطاقة التموينية والرقم القومي وعدد الأفراد والكمية المنصرفة، مع توقيع صاحب البطاقة، مؤكدة على عدم إلزام المواطنين بترك بطاقاتهم التموينية لدى المخابز.

كما وجهت الوزارة بتكثيف الحملات التموينية من خلال المديريات والإدارات الفرعية، للتواجد الميداني والمرور على المخابز منذ بداية العمل، ورفع تقارير دورية عن حالة الصرف والانتظام إلى الإدارة المركزية لشئون الرقابة بالوزارة، وذلك لحين عودة الشبكات للعمل بكامل طاقتها.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على استمرار صرف الخبز المدعم للمواطنين دون انقطاع، وضمان تيسير الخدمات تحت إشراف كامل من المديريات التموينية.

