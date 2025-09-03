فرقة "سِمّعِتْ" تحيي أمسية طربية بقصر الأمير بشتاك الجمعة

يستضيف مركز إبداع قصر الأمير بشتاك بشارع المعز، في السابعة مساء يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر حفلًا موسيقيًا لفرقة "سمعت" للموسيقى والغناء، بقيادة الفنان إسلام خليفة وذلك ضمن جهود قطاع صندوق التنمية الثقافية في دعم الحراك الفني وإتاحة الفنون للجمهور.

وتضم الفرقة مجموعة من الأصوات الشابة المتميزة، وتشتهر بتقديم روائع التراث الغنائي والموسيقى الطربية بأسلوب يحافظ على أصالة الأداء مع إضافة لمسات معاصرة.

وذلك مع مشاركة المطرب فتحى ناصر حيث بدأ رحلته الفنية بأصدار أول أغانيه بعنوان (عرفت قيمتي)، من كلمات إسلام عشري، ألحان أحمد حافظ عام 2023

ويأتي الحفل في إطار استراتيجية صندوق التنمية الثقافية لإحياء المواقع التراثية وتحويلها إلى منصات إبداعية مفتوحة، ودعم الفرق المستقلة والفنانين الشباب، فضلًا عن تنظيم فعاليات موسيقية تسهم في إثراء المشهد الثقافي المصري وتوسيع قاعدة جمهور الفنون الرفيعة.

