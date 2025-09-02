بروحانيات التهامي، التنمية الثقافية تحتفي بالمولد النبوي بسور القاهرة الشمالي

الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
تنظم وزارة الثقافة المصرية برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، من خلال قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والمشرف العام على الصندوق، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك في التاسعة والنصف مساء الخميس 4 سبتمبر بسور القاهرة الشمالي.

وتؤكد الوزارة من خلال هذه الفعالية على دورها الوطني في ترسيخ الهوية المصرية، وتوظيف الموروث الأصيل من فنون الإنشاد الديني والفنون التراثية كوسيلة لبناء الوعي المجتمعي وتعزيز قيم الانتماء، إلى جانب إبراز أهمية الأماكن التاريخية والأثرية باعتبارها فضاءات ثقافية مفتوحة للجمهور.

ويحيي الليلة المباركة المنشد الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين ومدير مدرسة الانشاد الديني، الذي يقدم باقة من الأناشيد والابتهالات النبوية العطرة، في مزيج يجمع بين الأصالة والتجديد، ويعكس روح المناسبة بما تحمله من معاني المحبة والتسامح والسلام.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار استراتيجية وزارة الثقافة لتعزيز رسالتها الوطنية في حماية التراث المصري، وإبراز مكانته بوصفه ركيزة أساسية في صياغة الحاضر وبناء مستقبل يقوم على القيم الروحية والثقافية الأصيلة.

