الأربعاء 03 سبتمبر 2025
يصب الزيت على النار، الأردن يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

أصدرت المملكة الأردنية الهاشمية إدانة رسمية شديدة اللهجة ضد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، وذلك على خلفية اقتحامه للأراضي الفلسطينية المحتلة وإطلاقه سلسلة من التصريحات العدائية والعنصرية التي تهدد بتقويض أي فرصة للسلام والاستقرار في المنطقة.

اقتحام الوزير المتطرف للأراضي الفلسطينية

وعبّر الأردن عن رفضه وإدانته الكاملة لاقتحام الوزير المتطرف للأراضي الفلسطينية، معتبرًا هذه الخطوة عملًا استفزازيًا يصب الزيت على النار ويزيد من حدة التوتر.

وجاءت الإدانة لتشمل التصريحات الخطيرة التي أطلقها سموتريتش، والتي دعا فيها صراحة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو ما تعتبره المملكة تقويضًا ممنهجًا لحل الدولتين وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

 التهديدات المباشرة التي وجهها سموتريتش للسلطة الوطنية الفلسطينية

امتدت الإدانة الأردنية لتشمل التهديدات المباشرة التي وجهها سموتريتش للسلطة الوطنية الفلسطينية، الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.

وشدد الأردن على أن مثل هذه التهديدات لا تخدم سوى أجندات المتطرفين وتهدف إلى إضعاف السلطة الفلسطينية وخلق فراغ أمني وسياسي يهدد المنطقة بأسرها.

وأكد الأردن على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لوضع حد لهذه الانتهاكات والتصريحات غير المسئولة، ومحاسبة المسئولين عنها، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة.

