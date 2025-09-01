الاستئناف تخلي سبيل المتهمين في قضية مقتل طفل بالفيوم

قررت محكمة استئناف الفيوم في جلستها التي عقدت اليوم الإثنين، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، برفض استئناف النيابة في قضية مقتل طفل بقرية منشأة عبدالله، وإخلاء سبيل المتهمتين فى القضية بضمان محل الإقامة.

أصل القضية

وترجع أحداث القضية إلى 4 يوليو الماضي، حين تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ببلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول طفل من قرية منشأة عبد الله جثة هامدة، وعليه آثار تعذيب واضحة، وانتقل ضباط وحدة البحث الجنائي بالمركز إلى المستشفى، وتبين من الفحص والمعاينة الأولية وجود آثار تعذيب وضرب على جسد الطفل، وتم القبض على والده "قرني.ع.ق"، 60 عامًا، الذي أنكر في البداية، ثم أقر بحبس الطفل لثلاثة أيام وضربه بمساعدة ابنته "إسراء" 35 عامًا وزوجته "شيماء.س.م" 50 عامًا، حتى فقد وعيه، فاصطحبه إلى الطبيب ظنًا أنه مغشي عليه، لكن تبين أنه فارق الحياة.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وبعد استيفاء أقوال المتهمين، أحيل إلى النيابة المختصة، التي قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات، وبعد تداولها في عدة جلسات أفرجت المحكمة عن المتهمين، واستأنفت النيابة العامة على القرار، ورفضت محكمة الاستئناف في جلسة اليوم طلب النيابة، وأيدت قرار الإفراج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.