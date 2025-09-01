الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الاستئناف تخلي سبيل المتهمين في قضية مقتل طفل بالفيوم

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

قررت محكمة استئناف الفيوم في جلستها التي عقدت اليوم الإثنين، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، برفض استئناف النيابة في قضية مقتل طفل بقرية منشأة عبدالله، وإخلاء سبيل المتهمتين فى القضية بضمان محل الإقامة.

 

أصل القضية

 وترجع أحداث القضية إلى 4 يوليو الماضي، حين تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ببلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول طفل من قرية منشأة عبد الله جثة هامدة، وعليه آثار تعذيب واضحة، وانتقل ضباط وحدة البحث الجنائي بالمركز إلى المستشفى، وتبين من الفحص والمعاينة الأولية وجود آثار تعذيب وضرب على جسد الطفل، وتم القبض على والده "قرني.ع.ق"، 60 عامًا،  الذي أنكر في البداية، ثم أقر بحبس الطفل لثلاثة أيام وضربه بمساعدة ابنته "إسراء" 35 عامًا وزوجته "شيماء.س.م" 50 عامًا، حتى فقد وعيه، فاصطحبه إلى الطبيب ظنًا أنه مغشي عليه، لكن تبين أنه فارق الحياة.

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالفيوم

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وبعد استيفاء أقوال المتهمين، أحيل إلى النيابة المختصة، التي قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات، وبعد تداولها في عدة جلسات أفرجت المحكمة عن المتهمين، واستأنفت النيابة العامة على القرار، ورفضت محكمة الاستئناف في جلسة اليوم طلب النيابة، وأيدت قرار الإفراج.

الفيوم اخلاء سبيل المتهم استئناف النيابة رفض استئناف النيابة مأمور مركز شرطة الفيوم مستشفي الفيوم العام مستشفي الفيوم مركز شرطة الفيوم

الجريدة الرسمية
