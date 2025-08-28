الخميس 28 أغسطس 2025
ننشر استعدادات تعليم القاهرة للعام الدراسي الجديد

 أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بسرعة الانتهاء من استعدادات العام الدراسي الجديد.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن محافظة القاهرة بها  ٦١١٤ مدرسة، بإجمالي عدد فصول ٧٢٣٠٠ فصل، جاهزة لاستقبال ٢٥٩٦٣٥٥ طالبا وطالبة، لافتًا إلى توافر الكتب المدرسية بكافة المراحل.

وأضاف محافظ القاهرة أن هناك ١٤ مدرسة جديدة ستدخل الخدمة هذا العام ما بين إنشاء جديد وتوسعة وتعلية تضم ٥٣٩ فصلا دراسيا. وجار استكمال ٩ مدارس تضم ٢٤٩ فصلا.

جاء ذلك، خلال المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة الذى عقد برئاسة محافظ القاهرة وبحضور نواب المحافظ ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات الخدمية.

ووجه محافظ القاهرة بالتوسع في إقامة معارض "أهلًا مدارس"، لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة تناسب احتياجات الطلاب، بالتعاون مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى إطار دعم الدولة للأسر  وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

وأكد محافظ القاهرة، على ضرورة الانتهاء من جميع التجهيزات قبل بدء الدراسة لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومهيأة لانطلاق العملية التعليمية بشكل منتظم من اليوم الأول.

وأكد محافظ القاهرة على دور مديرى الإدارات والمدارس فى رفع كفاءة وصيانة المدارس ورفع كفاءة البنية التكنولوجية للمدارس والاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها والحفاظ على دهاناتها، والعمل على زيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس، واستمرار صيانة الفصول، ومتابعة سلامة الإضاءة، وكفاءة الإنارة، والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصًا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ  والمدرسين، مع التأكيد على ضرورة مراجعة عوامل الأمان والسلامة بالمدارس بشكل دورى.

