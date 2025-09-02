رئيس الوزراء يستقبل ولي عهد مملكة البحرين بمطار القاهرة الدولي

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمطار القاهرة الدولي، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين، رئيس مجلس الوزراء البحريني، الذي وصل القاهرة قبل قليل على رأس وفدٍ رفيع المستوى.

ولدى وصوله مطار القاهرة الدولي، أُقيمت مراسم استقبال رسمية لولي عهد مملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق له.

وشهدت مراسم الاستقبال عزف السلاميْن الوطنيين لجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين الشقيقة، أعقبه استعراض حرس الشرف، وذلك بحضور السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى مصر.



ومن المقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين، رئيس مجلس الوزراء البحريني، غدا، جلسة مباحثات موسّعة؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات.

