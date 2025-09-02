5 قرارات مهمة وعاجلة لمجلس الوزراء، تعرف عليها

قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.

جاءت تلك القرارات كالتالي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات تخص قطاع التعليم الجامعي، تضمنت إنشاء جامعة جديدة، وإضافة تخصصات إلى جامعات قائمة، وذلك في إطار خطة الدولة للتحديث المُستمر لمنظومة التعليم الجامعي، سعيًا لتحسين جودة مخرجاته، ومواكبة البرامج التعليمية لأحدث التطورات، وتقليل الاغتراب، وذلك على النحو التالي:

الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا"، ومقرها محافظة الدقهلية، وذلك بإضافة كلية الفنون والتصميم؛ إلى كليات الجامعة.



وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 2021 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الابتكار"، ومقرها مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك بأن تضاف إلى كليات الجامعة؛ كلية الطب (على أن يكون بدء الدراسة بها مقرونًا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل)، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الصيدلة، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية.



كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة كيميت"، ويكون مقرها بمنطقة الجامعات غرب مدينة بدر.

ونص مشروع القرار على أن تتكون الجامعة من 4 كليات، هي: كلية الهندسة، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكلية الصيدلة والتصنيع الدوائي، وكلية طب الفم والأسنان، ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى. وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير والدكتوراة.



المجلس وافق أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 2019 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة اللوتس"، ومقرها مدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا، وذلك بأن تضاف إلى كليات الجامعة؛ كلية الطب (على أن يكون بدء الدراسة بها مقرونًا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل)، وكلية الصيدلة.



بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2021 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة وادي النيل بالفيوم"، وذلك بأن تضاف إلى كليات الجامعة؛ كلية العلاج الطبيعي، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.



وتمت الموافقة أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2019 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة سفنكس"، ومقرها مدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، وذلك بأن تضاف إلى كليات الجامعة، كلية الطب (على أن يكون بدء الدراسة بها مقرونًا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل).



وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2021 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا"، ومقرها مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك بان تضاف إلى كليات الجامعة؛ كلية الصيدلة، وكلية الفنون والتصميم، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

2. اعتمد مجلس الوزراء اتفاق التسوية المُتفق عليها بين وزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بغرض فض التشابكات المالية بين الشركة القابضة للأدوية؛ التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وكُلٍ من الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وشركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمُستلزمات الطبية؛ التابعتين لهيئة الشراء الموحد.



3. وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة القومية للأنفاق التعاقد مع شركة "دي – بي – السويدي لتشغيل النقل السككي الكهربائي – مصر" لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة.

4. اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء، المُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المُنعقدة بتاريخ 31/7/2025، في القضايا المُوقع عليها من أطرافها، وعددها 45 تسوية، بإجمالي مبلغ يقدر بنحو 37.07 مليون جنيه، وذلك في الفترة من 24/4/2025 حتى 31/7/2025.



5. وافق مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى المُعلن عنه للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية، للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2024/2025 بواقع 1% بمحافظة شمال سيناء، وذلك وفقًا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.



