الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي: الحكومة لديها رؤية اقتصادية حتى عام 2030 وتمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم
ads

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تمتلك رؤية اقتصادية متكاملة حتى عام 2030، موضحًا أن هذه الرؤية لا تقتصر على فترة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإنما تمتد لما بعده.

وأشار مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن هذه الرؤية ترتكز على ما تم إنجازه من إصلاحات اقتصادية خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أنه سيتم طرح هذه الرؤية تحت عنوان: "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، للحوار المجتمعي بمشاركة المتخصصين والخبراء.

وأوضح رئيس الوزراء أن جلسات الحوار ستتضمن مناقشة محاور وأهداف هذه السردية، واستقبال المقترحات والرؤى المختلفة، بما يسهم في الوصول إلى صورة متكاملة ومتوافق عليها، تضمن تحقيق الأهداف المرجوة في دعم النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الاتفاق مع صندوق النقد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء السردية الوطنية للتنمية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية العاصمة الإدارية الجديدة

مواد متعلقة

بقيمة 7.5 مليار دولار، الحكومة تعلن بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة

رئيس الوزراء يُهنئ الرئيس السيسي وشيخ الأزهر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

مدبولي: مصر دولة كثيفة السكان تحيا في بيئة صحراوية قاحلة وتعتمد بشكل شبه مطلق على النيل

مدبولي أمام قمة شنغهاي: الشعب الفلسطيني يواجه كافة أشكال القتل والترويع والتجويع

رحلة علاج المنظومة الصحية خلال 11 سنة.. الحكومة توضح حجم الإنفاق على صحة المصريين.. زيادة تكلفة العلاج على نفقة الدولة 6 أضعاف.. وارتفاع عدد المنتفعين من التأمين الصحي إلى 54.2 مليون مواطن

نيابة عن الرئيس، مدبولي يشارك في حفل العشاء الرسمي بقمة شنغهاي للتعاون (صور)

رئيس الوزراء: نستهدف إنتاج 10 ملايين م³ يوميًا من المياه المحلاة خلال 5 سنوات

مدبولي يلتقي رئيس شركة هندسة الطاقة الصينية لبحث التعاون في مجالات تحلية المياه

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

خبير يكشف تفاصيل جديدة فى كلمة وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

صفقات الزمالك “فشنك”، ونجاح محدود لـ ألفينا وشيكو بانزا

قرار جديد في الأهلي قبل التعاقد مع خليفة ريبيرو

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

بنسبة نجاح 89.88%.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة العاشرة)، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

الدفاع عن الحق ونصرة المظلوم أبرزها، الدروس المستفادة من الاحتفال بذكرى المولد النبوي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads