مدبولي: الحكومة لديها رؤية اقتصادية حتى عام 2030 وتمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تمتلك رؤية اقتصادية متكاملة حتى عام 2030، موضحًا أن هذه الرؤية لا تقتصر على فترة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإنما تمتد لما بعده.

وأشار مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن هذه الرؤية ترتكز على ما تم إنجازه من إصلاحات اقتصادية خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أنه سيتم طرح هذه الرؤية تحت عنوان: "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، للحوار المجتمعي بمشاركة المتخصصين والخبراء.

وأوضح رئيس الوزراء أن جلسات الحوار ستتضمن مناقشة محاور وأهداف هذه السردية، واستقبال المقترحات والرؤى المختلفة، بما يسهم في الوصول إلى صورة متكاملة ومتوافق عليها، تضمن تحقيق الأهداف المرجوة في دعم النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.

