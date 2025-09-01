الإثنين 01 سبتمبر 2025
رئيس الوزراء يُهنئ الرئيس السيسي وشيخ الأزهر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

الرئيس السيسي ومصطفى
الرئيس السيسي ومصطفى مدبولي

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في برقية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وفي برقيته، قدم رئيس مجلس الوزراء أخلص التهاني القلبية بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، للرئيس، داعيًا الله عز وجل أن يُعيدها عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وأن يتحقق للشعب المصري العظيم ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء، وأن يعيدها المولى عز وجل على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والرخاء.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أننا، ونحن نحتفل بهذه المناسبة العطرة كل عام، نستمد من السيرة النبوية الشريفة الأسوة الحسنة، والقدوة الطيبة، والدعوة إلى إرساء قيم الحق والعدل، وأن يعم السلام والطمأنينة والخير بين سائر البشرية في مختلف أرجاء العالم.
 

رئيس الوزراء يُهنئ شيخ الأزهر بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

كما بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وعبر رئيس مجلس الوزراء ــ في برقيته ـ عن تقديم أخلص التهاني وأطيب التمنيات لفضيلة شيخ الأزهر بهذه المناسبة العطرة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والتقدم والازدهار.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المولد النبوي الشريف مجلس الوزراء الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر شيخ الأزهر

