كيف تستغل إسرائيل المساعدات الإنسانية لإبادة الشعب الفلسطيني؟ خبير قانون دولي يجيب

أكد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن إسرائيل حولت بالفعل المساعدات الإنسانية في غزة إلى كمائن لاصطياد وقتل الفلسطينيين، مؤكدًا أن استشهاد 9 مدنيين من منتظري المساعدات يكشف عن استراتيجية إجرامية منهجية لاستخدام احتياجات الشعب الفلسطيني الأساسية كطعم للقتل.

سلوك الإسرائيلي في غزة، وحشية وإجرام

ووصف مهران في تصريح لـ"فيتو"، أن هذا السلوك يمثل قمة الوحشية والإجرام، حيث تستغل إسرائيل معاناة الجياع والعطشى في غزة لتحويلهم إلى أهداف سهلة للقنص والقتل.

كما أوضح أن هذه الممارسة تشكل جريمة مزدوجة في القانون الدولي: أولًا منع وصول المساعدات الإنسانية وهي جريمة حرب، وثانيًا استهداف المدنيين العزل وهي جريمة ضد الإنسانية.

نص اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني

وأكد أستاذ القانون الدولي أن إتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني تحظر بشكل قاطع استهداف المدنيين الذين يحاولون الحصول على المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن هذا النوع من الجرائم كان من الأساليب المستخدمة في أحلك فترات التاريخ الإنساني ولم نعد نتوقع رؤيتها في القرن الحادي والعشرين.

وحول عجز القانون الدولي، أوضح مهران أن المشكلة ليست في النصوص القانونية التي تجرم هذه الممارسات بوضوح، بل في شلل آليات التطبيق بسبب الحماية الأمريكية المطلقة لإسرائيل، وعدم وجود إرادة سياسية من المجتمع الدوليز

ولفت إلى أن الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن يحول دون اتخاذ أي إجراءات عملية لوقف هذه المجازر، بينما تقف المحاكم الدولية عاجزة أمام التهديدات والضغوط الأمريكية.

وأكد أن هذا العجز المقصود يحول القانون الدولي إلى مجرد حبر على ورق، مؤكدًا أن العالم يشهد انهيارًا كاملًا لمنظومة العدالة الدولية عندما تصبح المساعدات الإنسانية فخًا للموت والقتل.

وحذر مهران من أن استمرار هذا الوضع سيفتح الباب أمام استخدام نفس الأساليب الإجرامية في صراعات أخرى حول العالم.

وشدد بالتأكيد على أن التاريخ سيذكر هذه اللحظة كنقطة انهيار المنظومة القانونية الدولية، عندما تحولت المساعدات الإنسانية من رمز للرحمة إلى أداة للقتل، والمجتمع الدولي من حامي الضعفاء إلى شاهد صامت على الجرائم.

