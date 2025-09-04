الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

كيف تستغل إسرائيل المساعدات الإنسانية لإبادة الشعب الفلسطيني؟ خبير قانون دولي يجيب

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أكد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن إسرائيل حولت بالفعل المساعدات الإنسانية في غزة إلى كمائن لاصطياد وقتل الفلسطينيين، مؤكدًا أن استشهاد 9 مدنيين من منتظري المساعدات يكشف عن استراتيجية إجرامية منهجية لاستخدام احتياجات الشعب الفلسطيني الأساسية كطعم للقتل.

 

سلوك الإسرائيلي في غزة، وحشية وإجرام

ووصف مهران في تصريح  لـ"فيتو"، أن هذا السلوك يمثل قمة الوحشية والإجرام، حيث تستغل إسرائيل معاناة الجياع والعطشى في غزة لتحويلهم إلى أهداف سهلة للقنص والقتل.

كما أوضح أن هذه الممارسة تشكل جريمة مزدوجة في القانون الدولي: أولًا منع وصول المساعدات الإنسانية وهي جريمة حرب، وثانيًا استهداف المدنيين العزل وهي جريمة ضد الإنسانية.

 

نص اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني

وأكد أستاذ القانون الدولي أن إتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني تحظر بشكل قاطع استهداف المدنيين الذين يحاولون الحصول على المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن هذا النوع من الجرائم كان من الأساليب المستخدمة في أحلك فترات التاريخ الإنساني ولم نعد نتوقع رؤيتها في القرن الحادي والعشرين.

وحول عجز القانون الدولي، أوضح مهران أن المشكلة ليست في النصوص القانونية التي تجرم هذه الممارسات بوضوح، بل في شلل آليات التطبيق بسبب الحماية الأمريكية المطلقة لإسرائيل، وعدم وجود إرادة سياسية من المجتمع الدوليز

ولفت إلى أن الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن يحول دون اتخاذ أي إجراءات عملية لوقف هذه المجازر، بينما تقف المحاكم الدولية عاجزة أمام التهديدات والضغوط الأمريكية.

وأكد أن هذا العجز المقصود يحول القانون الدولي إلى مجرد حبر على ورق، مؤكدًا أن العالم يشهد انهيارًا كاملًا لمنظومة العدالة الدولية عندما تصبح المساعدات الإنسانية فخًا للموت والقتل.

وحذر مهران من أن استمرار هذا الوضع سيفتح الباب أمام استخدام نفس الأساليب الإجرامية في صراعات أخرى حول العالم.

وشدد بالتأكيد على أن التاريخ سيذكر هذه اللحظة كنقطة انهيار المنظومة القانونية الدولية، عندما تحولت المساعدات الإنسانية من رمز للرحمة إلى أداة للقتل، والمجتمع الدولي من حامي الضعفاء إلى شاهد صامت على الجرائم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المساعدات الانسانية مصائد الموت إسرائيل أهالي غزة القانون الدولي

مواد متعلقة

ماكرون: المجاعة في غزة نتيجة لوقف المساعدات الإنسانية ويجب وقف إطلاق النار فورا

قيادي بحماس: منظمة غزة الإنسانية تتعمد قتل طالبي المساعدات

550 ألف طن، الخارجية تستعرض جهود مصر في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة

أوتاشا: إسرائيل تضع العراقيل أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

الأكثر قراءة

أسماء ضحايا حادث العاشر من رمضان المروع

سعر الفاكهة اليوم، قفزة غير متوقعة في العنب وانخفاض كبير بالجوافة والكاكا

سعر السمك اليوم، ارتفاعات كبيرة ما بين 10 و30 جنيها تضرب معظم الأصناف

نتيفلكس تكتب شهادة وفاة ميجان ماركل والصحف البريطانية تصف برنامجها بـ"ممل ولا يطاق"

إدارة ترامب تنهي الحماية المؤقتة للمهاجرين الفنزويليين وترحل 268 ألفا خلال أيام

هيختلف عن "قبض" أكتوبر، موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 لجميع العاملين بالدولة

الريال والسيتي في المقدمة وليفربول قبل الأخير، إيرادات أفضل 10 أندية كرة قدم في العالم

4 قرارات من النيابة بشأن حادث العاشر المروع منها التحقيق في قيادة طفل سيارة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

أحدث أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

استقرار أسعار الأرز في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار كرتونة بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

احذر الإفراط في تناولها.. السعرات الحرارية لكل 100 جرام بحلوى المولد النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads