أوتاشا: إسرائيل تضع العراقيل أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، اليوم الثلاثاء: إن إسرائيل تضع العراقيل أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

أوتاشا: إسرائيل تضع العراقيل أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وأضاف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتاشا”، أنه لا يوجد ما يكفي من مساعدات إنسانية في قطاع غزة، والمجاعة في قطاع غزة غير مسبوقة. 

وتابع: الأطفال يتعرضون لسوء تغذية في قطاع غزة على إسرائيل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة ولا يوجد ما يكفي من مساعدات إنسانية في قطاع غزة.

واستطرد: المجاعة في قطاع غزة غير مسبوقة الأطفال يتعرضون لسوء تغذية في قطاع غزة، وعلى إسرائيل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

