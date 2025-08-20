الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

550 ألف طن، الخارجية تستعرض جهود مصر في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية لغزة، فيتو

أعلنت وزارة الخارجية عن بيان إحصائي بالجهود الإنسانية المصرية في قطاع غزة، تشمل إحصاءات حول المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تم توفيرها للقطاع، وما تم الاضطلاع به من جهود لاستقبال المساعدات الإنسانية من كافة الدول وتوفير الرعاية الطبية للجرحى الفلسطينيين.

 

550 ألف طن من المساعدات الطبية والغذائية

وبحسب البيان، فإن مصر أرسلت 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية والإغاثية التي وصلت إلى غزة، بإجمالي 550 ألف طن من المساعدات الطبية والغذائية.

 

إسقاط 3730 طنا من المساعدات الجوية

قامت مصر بـ168 عملية إنزال جوي أسقطت خلالها 3730 طن من المساعدات، كما استقبلت 1022 طائرة مساعدات في مطار العريش حملت 27247 طنا من المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى 591 سفينة استقبلتها المواني المصرية.

كما اضطلعت مصر بدور كبير في الرعاية الصحية حيث وفرت 209 سيارات إسعاف ونقلت 18560 مصابا ومرافق إلى 172 مستشفى، لاستقبال الجرحى، وشهدت 90850 فحصا طبيا وإجراء جراحيا منذ بداية الحرب.

وجود 5000 شاحنة تحمل المساعدات الإنسانية على الجانب المصري وتنتظر الدخول

وعبرت 1288 شاحنة من مصر عبر معبر كرم أبوسالم منذ 27 يوليو 2025 حتى 17 أغسطس، بالإضافة لوجود 5000 شاحنة تحمل المساعدات الإنسانية على الجانب المصري وتنتظر الدخول.

وتطوع 35 ألف شاب وفتاة مصرية من المنظمات غير الحكومية، من أجل المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الخارجية قطاع غزة غزة المساعدات الطبية

مواد متعلقة

الدفاع المدني في غزة: نقص الوقود يعيق جهود الإنقاذ ويزيد معاناة الطواقم

الأغذية العالمي: سوء التغذية قاتل صامت يفتك بأهالي غزة، وتجاوزنا مستويات الطوارئ

خارجية إسبانيا: احتلال غزة ليس طريقا للسلام وما يجري خرق للقانون الدولي

62122 شهيدا، حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر

الأكثر قراءة

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

حقيقة تعيين مستشارين في مناصب شرفية بـ النقل.. الوزارة: لدينا مستشاران فقط وقدمنا شكوى للنائب العام.. و"فيتو" تعقب: لن نتوقف عن دورنا الوطني والمهني

سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة فى الإسكندرية

وسام أبو علي: الانتقال إلى كولومبوس كرو الأمريكي كان قرارا صعبا بسبب الأهلي

هل خطط الزمالك لبناء كومباوند في أرض 6 أكتوبر؟ المستشار القانوني للنادي يرد

ارتفاع حصيلة ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 5 وفيات و5 مصابين

الأهلي يعلن تفاصيل عزاء والد محمد الشناوي

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب من موقع tansik

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء

ارتفاع البلدي، سعر الدواجن اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

هل مناقشة مشروعات القوانين من اختصاصات مجلس الشيوخ؟

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الملابس الجديدة في المنام وعلاقته بتحقيق النجاح الفترة القادمة

ماذا أفعل مع الاكتئاب والفتور والكسل في العبادة؟ أمين الفتوى يجيب

هل الغدر من الكبائر؟ خطيب مسجد عمرو بن العاص يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads