550 ألف طن، الخارجية تستعرض جهود مصر في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة

أعلنت وزارة الخارجية عن بيان إحصائي بالجهود الإنسانية المصرية في قطاع غزة، تشمل إحصاءات حول المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تم توفيرها للقطاع، وما تم الاضطلاع به من جهود لاستقبال المساعدات الإنسانية من كافة الدول وتوفير الرعاية الطبية للجرحى الفلسطينيين.

550 ألف طن من المساعدات الطبية والغذائية

وبحسب البيان، فإن مصر أرسلت 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية والإغاثية التي وصلت إلى غزة، بإجمالي 550 ألف طن من المساعدات الطبية والغذائية.

إسقاط 3730 طنا من المساعدات الجوية

قامت مصر بـ168 عملية إنزال جوي أسقطت خلالها 3730 طن من المساعدات، كما استقبلت 1022 طائرة مساعدات في مطار العريش حملت 27247 طنا من المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى 591 سفينة استقبلتها المواني المصرية.

كما اضطلعت مصر بدور كبير في الرعاية الصحية حيث وفرت 209 سيارات إسعاف ونقلت 18560 مصابا ومرافق إلى 172 مستشفى، لاستقبال الجرحى، وشهدت 90850 فحصا طبيا وإجراء جراحيا منذ بداية الحرب.

وجود 5000 شاحنة تحمل المساعدات الإنسانية على الجانب المصري وتنتظر الدخول

وعبرت 1288 شاحنة من مصر عبر معبر كرم أبوسالم منذ 27 يوليو 2025 حتى 17 أغسطس، بالإضافة لوجود 5000 شاحنة تحمل المساعدات الإنسانية على الجانب المصري وتنتظر الدخول.

وتطوع 35 ألف شاب وفتاة مصرية من المنظمات غير الحكومية، من أجل المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

