أخبار مصر

تعديل مؤقت لمواعيد تشغيل رحلات قطار العاصمة

قطار
قطار

قررت هيئة الانفاق ممثلة فى الشركة المشغلة للقطار الكهربائي تعديل مواعيد التشغيل غدا الخميس.

وقالت هيئة الأنفاق ممثلة فى الشركة المشغلة للقطار الكهربائي، إنه بمناسبة إجازة المولد النبوي الشريف، تم تغيير مواعيد رحلات قطار العاصمة فقط غدا الخميس 4 سبتمبر ليعمل وفقًا لجدول يوم الجمعة.

وجاءت التعليمات كالتالي: 

• جميع الرحلات من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة
كل 15 دقيقة.

• آخر رحلة من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة الساعة 10:15 مساءً.
• آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور الساعة 10:15 مساءً.

